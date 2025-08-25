Convocação da Seleção Brasileira: horário e onde assistir à divulgação da lista por Carlo Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti anunciará a convocação da Seleção Brasileira para as últimas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 25, às 15h30, no horário de Brasília. A divulgação acontecerá na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), localizada no Rio de Janeiro.

Com 25 pontos e ocupando a terceira posição na tabela geral, o Brasil já garantiu presença no Mundial.

A equipe encerra sua participação nas Eliminatórias enfrentando o Chile, no dia 4 de setembro, no estádio do Maracanã, e a Bolívia, no dia 9, na cidade de El Alto.

A possibilidade de retorno de Neymar ao elenco é uma das principais expectativas da convocação. O atacante do Santos está afastado da Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão durante partida contra o Uruguai, válida pelas Eliminatórias.

Onde assistir à convocação da Seleção Brasileira

A convocação do Brasil para as últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 acontecerá às 15h30, nesta segynda-feira, 25, e será transmitida no canal CBF TV, no YouTube.

Pré-lista de convocados

Na última semana, a CBF divulgou a pré-lista de convocação da seleção brasileira para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Um dos principais nomes confirmados na pré-lista é Neymar, que retorna após um período afastado devido a lesões. O atacante, que atualmente defende o Santos, tem participado ativamente da temporada do clube e a comissão técnica aposta em sua recuperação para reforçar a seleção.

Outros nomes importantes, como Casemiro (Manchester United), Éder Militão e Rodrygo (Real Madrid), além de Richarlison (Tottenham), também são presença garantida na lista, mantendo a base sólida da seleção.

Por outro lado, algumas ausências chamam atenção. Vinícius Jr., do Real Madrid, não está presente na pré-lista, já que está suspenso para o primeiro jogo contra o Chile por acúmulo de cartões amarelos.

A comissão técnica parece optar por poupá-lo para o jogo sob a altitude de La Paz. Já Endrick, considerado uma grande promessa do futebol brasileiro, ficou de fora, o que sinaliza a preferência do treinador por um elenco mais experiente neste momento, embora o jovem ainda tenha grandes expectativas em torno de sua carreira.

A pré-lista de Ancelotti também inclui alguns nomes que atuam no Campeonato Brasileiro, como Kaio Jorge (Cruzeiro), Marcos Antônio (São Paulo) e Paulo Henrique (Vasco).

Isso reflete uma abertura para a inclusão de jogadores que estão se destacando no cenário nacional, ao lado de atletas consagrados que continuam a figurar entre os principais nomes da seleção.