Conselho do Corinthians aprova afastamento de Augusto Melo da presidência; veja quem assume

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi afastado de suas funções após votação realizada na noite desta segunda-feira, 26.

O resultado foi de 176 votos a favor da saída e 57 contrários, com uma abstenção registrada. A medida, no entanto, ainda precisa ser aprovada pelos sócios do clube.

Com a decisão do Conselho Deliberativo, a presidência será ocupada temporariamente pelo vice, Osmar Stabile. Ele terá o prazo de até cinco dias para convocar os associados a uma assembleia extraordinária. A data da votação final deve ser definida em breve, e o estatuto corintiano não estabelece um limite rígido para sua realização.

Caso os sócios confirmem o afastamento, uma nova eleição será feita entre os conselheiros do clube. Se, por outro lado, Augusto Melo renunciar antes da assembleia, Stabile seguirá como presidente até o encerramento do mandato atual, previsto para o final de 2026.

A abertura do processo foi motivada por denúncias envolvendo contratos de patrocínio, suspeitas de infrações à legislação esportiva e alegações de descumprimento do estatuto interno do clube. Na semana anterior à votação, o dirigente chegou a ser formalmente indiciado pela Polícia Civil.

Durante a movimentação que antecedeu a reunião, Augusto Melo discursou publicamente, admitindo que perderia a votação, mas afirmando que pretende lutar pela permanência no comando.

— Não entrego o cargo, vou continuar defendendo meu trabalho e minha gestão, declarou.

Após o pronunciamento, ele deixou o local sem acompanhar a votação. Sua defesa foi apresentada aos conselheiros por seu advogado, Ricardo Cury.

Antes de se afastar, Melo destacou medidas administrativas implementadas em sua gestão, como a assinatura de contratos comerciais, investimentos nas categorias de base e a manutenção de salários em dia. Ele afirma que sua administração conseguiu atingir um patamar superior de receitas e renegociar dívidas de forma significativa.

Gestão sob pressão e crise institucional

Augusto Melo foi eleito presidente no final de 2023, encerrando o domínio de mais de uma década do grupo Renovação e Transparência na política do clube. Durante seu curto período no poder, enfrentou desgaste crescente, com críticas de conselheiros, aliados rompendo apoio e disputas internas ganhando espaço.

Tentativas de impedir judicialmente a votação no Conselho foram feitas ao longo do dia, mas sem sucesso. Agora, o foco se volta à assembleia dos sócios, que será determinante para definir se a gestão de Melo chega oficialmente ao fim ou se ele reassume o comando do clube.