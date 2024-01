Conselho de Ética do COB anuncia mudança na presidência do colegiado

O Comitê de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (Cecob) passou por uma mudança em sua liderança. Nesta terça-feira, 30, foi anunciado que a ex-nadadora Joanna Maranhão deixou o cargo e passou para o advogado e militar Guilherme Faria da Silva, especializado em questões antidopagem.

A substituição ocorre de acordo com o estatuto do próprio Cecob, que estabelece um ciclo rotativo de presidência entre os cinco conselheiros.

No entanto, o Cecob atualmente conta apenas com quatro conselheiros, pois no ano anterior, o desembargador Ney Bello solicitou sua saída do conselho, e seu posto ainda não foi preenchido.

O Conselho de Ética é o órgão encarregado de definir os parâmetros éticos esperados pelo COB e seus agentes, com base nos valores e princípios da Carta Olímpica e do Código de Ética do COI, da administração pública e da gestão democrática.

