Conmebol oficializa aumento na premiação para campeão da Libertadores; veja valores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou nesta segunda-feira, 5, os novos valores de premiação para o campeão da Libertadores deste ano. Em comparação com os valores da edição de 2021, a Conmebol acrescentou R$ 1 milhão. O campeão, além da taça, vai embolsar mais de US$ 29 milhões.

Os finalistas da competição serão definidos nessa semana. O Flamengo joga no Maracanã contra o Vélez Sarsfield após goleada na partida de ida. O Palmeiras enfrenta o Athletico no Allianz Parque. O primeiro jogo entre as equipes terminou 1 a 0 para os paranaenses.

Veja os valores de premiação da Libertadores

Fase de grupos - US$ 1 milhões (R$ 5,1 milhões)

Oitavas de final - US$ 1,05 milhão (R$ 5,4 milhões)

Quartas de final - US$ 1,5 milhão (R$ 7,7 milhões)

Semifinal - US$ 2 milhões (R$ 10,26 milhões)

Vice: US$ 6 milhões

Campeão: US$ 16 milhões

▪️ El incremento en los premios ha sido para todos los torneos, iniciando con la CONMEBOL @CopaAmerica Femenina y CONMEBOL @LibertadoresFEM. ▪️ Así como en la CONMEBOL @Libertadores y en la CONMEBOL @Sudamericana 2022. #CreeEnGrande — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2022

