Libertadores Feminina terá transmissão gratuita; veja como assistir ao vivo

A Conmebol Libertadores Feminina finalmente vai chegar às casas brasileiras. E de graça! Isso porque a Pluto TV, serviço de streaming gratuito da Paramount, exibirá o campeonato pela primeira vez para a América Latina — o que inclui o Brasil. O anúncio foi revelado com exclusividade para a EXAME.

As próximas partidas da Copa das Américas feminina terão transmissão gratuita no canal Pluto TV Esportes (canal 402).

Eduardo Lebrija, CCO no Brasil da Paramount, destaca que a transmissão trará maior destaque para o campeonato. “E esta aquisição da Conmebol Libertadores Feminina pela Paramount é mais uma prova do compromisso da empresa em continuar liderando e dando exemplo em termos de diversidade, equidade e inclusão nos conteúdos".

Os usuários também poderão assistir novamente as partidas de datas anteriores, juntamente com conteúdos especialmente selecionados.

Cresce o interesse nos campeonatos de futebol femininos

Com a transmissão gratuita do campeonato feminino, a expectativa é que os jogos delas tenham mais audiência. Hoje, a maior parte das transmissões é focada no futebol masculino.

Até então, para a Conmebol Libertadores Feminina, a Pluto TV é a única que fará a transmissão gratuita. O Grupo Globo ainda está negociando a transmissão na SportTV e, de acordo com informações do colunista Marcel Rizzo, da UOL, a emissora pretende transmitir os jogos da semifinal na TV aberta, caso o Corinthians e Palmeiras cheguem até essa etapa.

Quem são os times que disputam a Conmebol Libertadores Feminina?

As equipes que disputarão a Conmebol Libertadores Feminina 2022 são: Palmeiras (BRA), Corinthians (BRA), Ferroviária (BRA), Universidade do Chile (CHI), Boca Juniors (ARG), Defensor Sporting (URU), Olimpia (PAR), América de Cali (COL), Deportivo Cali (COL), Bolívia (a definir), Equador (2 clubes a definir), Peru (a definir), Venezuela (TBD), Paraguai (a definir) e Chile (a definir).

Quando começa a Libertadores Feminina?

As partidas serão no Equador, de 13 a 28 de outubro. O sorteio dos grupos da Libertadores feminina ocorre na próxima terça-feira, dia 20, às 13h. O atual time campeão, Corinthians, encabeça o Grupo A.

