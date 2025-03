Conmebol dá uma semana ao Cerro Porteño para responder à denúncia por racismo

O clube Cerro Porteño do Paraguai tem uma semana de prazo para responder à denúncia do Palmeiras pelo caso de racismo registrado na partida que disputaram na quinta-feira em Assunção pela Copa Libertadores Sub-20, informaram fontes da Conmebol à AFP neste sábado.

O órgão regulador do futebol sul-americano repassou a denúncia ao clube acusado. "O expediente está aberto na unidade disciplinar" da Conmebol, informou um porta-voz à AFP.

A partida, vencida pelo Palmeiras (3-0) no estádio Gunther Vogel de San Lorenzo (periferia de Assunção), foi marcada por demonstrações de racismo de torcedores do time local, que fizeram gestos e chamaram os jogadores brasileiros de "macaco".

Ao falar sobre o ocorrido, o atacante Luighi chorou diante das câmeras ao final da partida, e a imagem exasperou e gerou reações massivas contra os atos de segregação, incluindo do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do presidente da FIFA, Gianni Infantino.

A Conmebol divulgou imediatamente um comunicado no qual ressaltou seu "rechazo tajante contra qualquer ato de racismo ou discriminação" e anunciou que tomaria "as medidas disciplinares correspondentes" enquanto "avaliava ações adicionais".

A direção do time paraguaio também se pronunciou e repudiou o fato, mas o Palmeiras pediu a expulsão direta do Cerro da competição.

— Vamos chegar até o último recurso para que o Cerro Porteño e os racistas e criminosos sejam punidos de maneira exemplar. De fato, vamos pedir que o time seja excluído da competição — disse a presidente da entidade paulista, Leila Pereira.

O time local, um dos clubes mais populares do Paraguai, deve identificar o autor ou autores do fato, além de se comprometer a realizar campanhas contra o racismo em todas as suas futuras apresentações, entre outras obrigações previstas nas disposições regulamentares.

Por reincidência, o Ciclón de Barrio Obrero está sujeito a uma multa de até 400 mil dólares.

A Conmebol já aplicou uma sanção de 100 mil dólares em 22 de julho de 2022 por uma denúncia apresentada também pelo Palmeiras após a partida das oitavas de final da Libertadores disputada em 29 de junho daquele ano, em Assunção.