Conmebol confirma sede da final da Copa Sul-Americana 2025; veja quais times disputam por vaga

A Conmebol confirmou o local da final da Copa Sul-Americana de 2025.

O evento será realizado em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, no dia 22 de novembro.

A decisão acontecerá provavelmente no estádio Ramón Tahuichi Aguilera. Ele tem capacidade para cerca de 35 mil torcedores e fica a apenas 400 metros acima do nível do mar, o que facilita a adaptação dos jogadores.

Santa Cruz e a tradição no futebol sul-americano

Santa Cruz de la Sierra será a primeira cidade boliviana a sediar uma final única da Sul-Americana desde que o formato foi adotado em 2019.

A escolha da Bolívia coincide com as comemorações do bicentenário da independência do país e o centenário da Federação Boliviana de Futebol.

Clubes brasileiros na briga pela final

Quanto aos clubes brasileiros que ainda disputam uma vaga na final, estão na briga Corinthians, Grêmio, Fluminense, Vasco e Atlético-MG.

O Cruzeiro, que também participou da competição, já foi eliminado na fase de grupos. O sorteio dos confrontos do mata-mata está marcado para o dia 2 de junho.