Conheça Rafael Cordeiro, o treinador brasileiro que prepara Mike Tyson para lutar contra Jake Paul

A aguardada luta entre Mike Tyson e Jake Paul, marcada para 15 de novembro de 2024 no AT&T Stadium, no Texas, tem gerado grande expectativa no mundo do boxe. Por trás da preparação de Tyson está o brasileiro Rafael Cordeiro, renomado treinador com vasta experiência nas artes marciais mistas (MMA).

Nascido em Curitiba, Paraná, Rafael Cordeiro, de 51 anos, iniciou sua carreira como lutador de muay thai, kickboxing e MMA. Durante sua trajetória como atleta, foi afiliado à academia Chute Boxe, onde conquistou o tricampeonato brasileiro de muay thai e o título de campeão peso-leve no International Vale Tudo Championship (IVC). Em 1999, decidiu encerrar a carreira nos ringues e, no mesmo ano, iniciou sua jornada como treinador na Chute Boxe.

Em 2010, Cordeiro fundou a Kings MMA na Califórnia, Estados Unidos. Sob sua liderança, a academia ganhou destaque internacional, sendo reconhecida como a melhor do mundo em 2021. Além disso, Cordeiro foi eleito o melhor treinador do ano de 2015 no World MMA Awards. Ao longo de sua carreira, trabalhou com estrelas do UFC, como Maurício "Shogun" Rua, Kelvin Gastelum, Fabrício Werdum e Wanderlei Silva.

Parceria com Mike Tyson

A colaboração entre Rafael Cordeiro e Mike Tyson teve início em 2020, quando Tyson decidiu retornar aos ringues para uma luta de exibição contra Roy Jones Jr., realizada em novembro daquele ano. Desde então, Tyson tem treinado regularmente com Cordeiro na Kings MMA, visando manter a forma física e aprimorar suas habilidades.

Em entrevista ao podcast de Joe Rogan, Tyson explicou sua escolha por Cordeiro como treinador: "O motivo de treinar com ele é porque ele dá tanto carinho e amor para as pessoas e família, durante todo o camp, ele é um homem incrível. A energia dele é incrível."

Preparação para a luta contra Jake Paul

Com a aproximação do combate contra Jake Paul, Rafael Cordeiro intensificou os treinamentos de Tyson, focando em estratégias que potencializem as habilidades do ex-campeão dos pesos-pesados. A luta, inicialmente agendada para julho, foi remarcada para novembro devido a questões de saúde de Tyson. Agora, com a data confirmada, ambos estão dedicados a uma preparação rigorosa para o confronto.

A experiência de Cordeiro no MMA e sua capacidade de adaptar técnicas de diferentes modalidades têm sido fundamentais na preparação de Tyson. A parceria entre os dois não apenas reforça a confiança de Tyson para o combate, mas também destaca a influência e o reconhecimento internacional do treinador brasileiro no cenário das artes marciais.

Data, horário e onde assistir

Data: 15 de novembro de 2024

Horário: 22h de Brasília (20h na costa leste dos EUA)

Local: Arlington, Texas

Onde assistir: Netflix (é necessário ter assinatura do streaming para assistir)