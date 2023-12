O Manchester City estreia pelo Mundial de Clubes 2023 nesta terça-feira, 19, contra o Urawa Reds do Japão. Essa é a primeira vez que a equipe disputa a competição.

O City vem de uma tríplice coroa na temporada passada, vencendo a Premier League, Copa da Inglaterra e a Champions League. Hoje, a equipe é uma das melhores da Europa e favorita ao título.

Haaland, que é figura carimbada no time, provavelmente não jogará o mundial, porém nomes importantes poderão fazer a diferença durante a competição.

Conheça os jogadores do Manchester City que podem fazer diferença no Mundial de Clubes

Phil Foden

Com agilidade acima da média, o inglês Phil Foden é dos principais meias da equipe. Ele atua como meia, porém Guardiola utiliza em alguns jogos como ponta-esquerda. Canhoto, o craque tem 23 anos e é uma das promessas do futebol inglês.

Grealish

Titular por boa parte da temporada passada, Jack Grealish é válvula de escape diversas vezes na equipe. Atuando pela ponta-esquerda, o inglês foi contratado na temporada passada do Aston Villa e desde então se tornou um dos principais nomes no ataque citzen.

Rodri

Autor do gol diante no título da Champions League, Rodri se destaca pela marcação agressiva e boa saída de bola. O espanhol é um dos pilares do meio campo, ao lado de De Bruyne e Bernardo Silva

Bernardo Silva

Considerado um dos grandes nomes da temporada passada, Bernardo Silva se destaca pela agilidade na perna esquerda. O português atua pela ponta direita e chegou a marcar gols importantes na campanha da Champions League

Julian Alvarez

Campeão do mundo pela Argentina, Julian Alvarez também foi bem importante na campanha do City. O atacante se destaca pela precisão na definição do gol e rapidez no ataque.