Quem é Gabriely Miranda, namorada de Endrick que chamou a atenção após jogo da Seleção

Após o apito final no empate por 3 a 3 entre Espanha e Brasil, o atacante Endrick, de 17 anos, subiu na arquibancada do estádio Santiago Bernabéu, em Madri, para dar um beijo em sua namorada Gabriely Miranda. O gesto repercutiu nas redes sociais e, inclusive, virou assunto na imprensa espanhola.

Mas afinal, quem é a companheira do jogador do Palmeiras e futuro atleta do Real Madrid?

No fim do ano passado, Gabriely tinha quase 150 mil seguidores no Instagram, mas com toda visibilidade em seu relacionamento, alcançou 533 mil. A jovem já era famosa nas redes sociais antes do relacionamento com Endrick, mas viu os holofotes aumentarem desde que assumiu namoro com o atleta.

Gabriely já posou para diversas lojas de roupas e acessórios, além de marcas famosas de joias. O seu nome também é conhecido no mercado da beleza, que são uma marca registrada da jovem de 20 anos, que empresta o rosto para propagandas de cosméticos e produtos de cabelo.