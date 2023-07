Confira os jogos de hoje, terça-feira, 4; onde assistir e horários

Início das oitavas da Copa do Brasil e liga norte-americana são os destaques do futebol desta terça-feira.

Em Salvador, o Grêmio encara o Bahia, buscando sair na frente no confronto de 180 minutos. As equipes se enfrentaram na última rodada do Brasileirão com vitória gremista por 2 a 1.

Pela MLS, o Inter Miami, equipe do craque Lionel Messi, enfrenta o Columbus Crew. O jogador ainda não estará em campo pela equipe.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Brasil

21h - Bahia x Grêmio - SporTV e Premiere

MLS

20h30 - Inter Miami x Columbus Crew - MLS League Pass

Onde irá passar o jogo do Bahia?

O jogo do Bahia x Grêmio irá passar na SporTV e Premiere

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

21h - Bahia x Grêmio - Copa do Brasil

Premiere

21h - Bahia x Grêmio - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

MLS League Pass

20h30 - Inter Miami x Columbus Crew - MLS

