Confira os jogos de hoje, terça-feira, 23; onde assistir ao vivo e horários

A nova rodada do Brasileirão B, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e jogos de campeonatos europeus são os destaques desta terça-feira de futebol.

Na Copa Libertadores, o Atlético-MG enfrenta o Athletico-PR, que lidera o Grupo G, à frente com duas vitórias garantidas e um empate. O Galo vem de duas derrotas e deve ter dificuldade para desbancar o time paranaense. O Bolivar e Barcelona também disputam a liderança do Grupo C.

Na Copa Sul-Americana, o São Paulo enfrenta a Academia Puerto Cabello, em uma disputa tranquila. O tricolor segue liderando o Grupo D com um empate e duas vitórias, ao passo que seu adversário tem três derrotas desde o início do campeonato.

No Brasileirão B, destaque para o jogo Botafogo-SP x Mirassol, em sétimo e sexto lugar, respectivamente, e Novorizontino x Avaí. O time de Santa Catarina precisa da vitória para evitar cair na zona de rebaixamento.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série B

19h -Botafogo-SP x Mirassol - SporTV e Premiere

21h30 - ABC x Tombense - Premiere

21h30 - Novorizontino x Avaí - SporTV e Premiere

Copa Sul-Americana

19h - Gimnasia x Santa Fe - Paramount+

19h - Goiás x Universitario - ESPN e Star+

21h - Magallanes x LDU - Paramount+

21h - América-MG x Defensa y Justicia - Paramount+

21h - Bolivar x Barcelona - Paramount+

21h30 - Academia Puerto Cabello x São Paulo - ESPN e Star+

23h - Millonarios x Penarol - ESPN 2 e Star+

Campeonato Espanhol

14h30 - Celta de Vigo x Girona - Star+

14h30 - Real Sociedad x Almeria - ESPN 4 e Star+

17h - Real Valladolid x Barcelona - Star+

Copa Libertadores

19h - Monagas x Colo-Colo - ESPN 4 e Star+

19h - Atlético-MG x Athletico - Paramount+

21h - Aucas x Racing - ESPN 4 e Star+

21h - Independiente Medellin x Nacional - Paramount+

21h - Bolivar x Barcelona - Paramount+

23h - Alianza Lima x Libertad - ESPN 4 e Star+

Paramount+