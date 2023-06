Confira os jogos de hoje, terça-feira, 13; onde assistir ao vivo e horários

Campeonato Argentino, Amapaense e o Torneio Maurice Revello são os destaques desta terça-feira de futebol.

O Japão sub-19 enfrenta o Costa do Marfim sub-23 para decisão da fase de grupos do Torneio Maurice Revello. O mesmo vale para o Panamá sub-23 e o Marrocos sub-23. No Campeonato Argentino, Defensa y Justicia briga com Belgrano por uma vaga no G-4.

Torneio Maurice Revello

09h - Japão Sub-19 x Costa do Marfim Sub-23 - Star+

12h30 - Panamá Sub-23 x Marrocos Sub-23 - Star+

Campeonato Argentino

18h - Defensa y Justicia x Belgrano - Star+

Campeonato Amapaense

20h - Oratório x Macapá - Eleven Sports

