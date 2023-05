Confira os jogos de hoje, sexta-feira, 26; onde assistir e horários

Mundial sub-20 e clássico nacional no Brasileirão Feminino são destaques desta sexta-feira de futebol.

No Brasileirão feminino, Flamengo e Palmeiras se enfrentam em disputa pelo topo da tabela. O Flamengo perdeu a chance de assumir liderança na última rodada e agora precisa vencer o Palmeiras e torcer para uma derrota do Corinthians. O Palmeiras vê a oportunidade de passar o adversário na tabela e colar no líder da competição. O time alviverde está embalado por três vitórias consecutivas.

Outro destaque do dia é o Mundial sub-20. O principal jogo do dia será entre Nova Zelândia e Argentina.