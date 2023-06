Confira os jogos de hoje, sexta-feira, 16; onde assistir ao vivo e horários

A fase de Eliminatórias da Eurocopa e os Amistosos Internacionais são os destaques desta sexta-feira de futebol.

Em busca de uma vaga na Eurocopa, as seleções europeias se preparam para jogar a terceira rodada das classificatórias. Na fase de grupos, são líderes as seleções da Escócia (A), França (B), Inglaterra (C), Croácia (D), República Tcheca (E), Áustria (F), Sérvia (G), Eslovênia (H), Suíça (I) e Portugal (J).

Sexta-feira também é dia de Amistosos Internacionais. A Polônia enfrenta a Alemanha em casa, no Estádio Nacional de Varsóvia. Ambas as equipes se aquecem para as eliminatórias da Eurocopa. Na primeira rodada de eliminatórias do campeonato europeu, a seleção perdeu para a República Tcheca e, na segunda rodada, venceu a Albânia. Já a Alemanha cravou 2 a 0 no Peru em sua estreia na fase classificatória, mas perdeu o para a Bélgica na segunda rodada e empatou com a Ucrânia.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Eliminatórias da Eurocopa

13h - Finlândia x Eslovênia - ESPN 4, Star+ e Uefa.TV

15h45 - Danubio x Atletico Torque - Star+ e Uefa.TV

15h45 - Malta x Inglaterra - Star+

15h45 - Gibraltar x França - Star+

15h45 - Dinamarca x Irlanda do Norte - Star+

15h45 - Andorra x Suíça - Uefa.TV e SporTV 3

15h45 - Grécia x Irlanda - SporTV 4

15h45 - País de Gales x Armênia - SporTV 5

15h45 - Bielorrúsia x Israel - Uefa.TV e Star+

15h45 - Kosovo x Romênia - Uefa.TV e Star+

Amistosos Internacionais

15h45 - Polônia x Alemanha - SporTV

Copa da Ásia Sub-17

07h - Austrália x Arábia Saudita - Star+

Torneio Maurice Revello

09h30 - Austrália Sub-23 x Panamá Sub-23 - Star+

13h - França Sub-21 x México Sub-23 - Star+

Campeonato Uruguaio

15h - San Marino x Cazaquistão - Star+

Onde assistir ao vivo o jogo da Alemanha ; veja horário

O jogo Polônia x Alemanha terá transmissão ao vivo na SporTV, às 15h45.

Que horas é o jogo da Inglaterra ?

O jogo Malta x Inglaterra terá transmissão ao vivo na Star+, às 15h45.

Qual canal irá passar o jogo da França?

O jogo Gibraltar x França terá transmissão ao vivo na Star+, às 15h45.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 16.



SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira, 16.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira, 16.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira, 16.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+