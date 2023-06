Confira os jogos de hoje, segunda-feira, 5, onde assistir ao vivo e horários

Nova rodada do Brasileirão Série A e jogos do Campeonato Brasileiro feminino são os destaques desta segunda-feira de futebol.

Nesta segunda, o Flamengo enfrenta o Vasco pela décima rodada do Brasileirão. Depois de dois empates, o rubro-negro finalmente cravou uma vitória no Fluminense e seguiu para as quartas de final da Copa do Brasil. Deve chegar animado para a partida, porque se vencer, pode se aproximar ainda mais do G-4.

O Vasco, por outro lado, não tem tido boas partidas nessa temporada. Na zona de rebaixamento, o clube empatou os últimos dois jogos, vindos de três derrotas. Se perder para os urubus, ficará de fora do campeonato. Se vencer, pode escapar do rebaixamento.

As meninas também devem movimentar o Campeonato Brasileiro feminino. O Flamengo vai em busca da liderança do Brasileirão, local ocupado agora pelo Corinthians. As garotas do Timão, no entanto, não vão facilitar: fizeram quatro vitórias nos últimos cinco jogos, e só tiveram uma derrota.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

20h - Vasco x Flamengo - Premiere

Campeonato Brasileiro feminino

15h - Santos x Bahia - YouTube

15h - Palmeiras x Grêmio - SporTV

19h - Cruzeiro x Ferroviária - YouTube

20h - Corinthians x Flamengo - SporTV

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo ; veja horário

O jogo time Vasco x Flamengo terá transmissão ao vivo no Premiere, às 20h.

Que horas é o jogo feminino do Corinthians ?

O jogo time Corinthians x Flamengo terá transmissão ao vivo na SporTV, às 20h.

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 5.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 5.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 5.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira, 5.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

15h - Palmeiras x Grêmio - Campeonato Brasileiro feminino

20h - Corinthians x Flamengo - Campeonato Brasileiro feminino

Premiere