Confira os jogos de hoje, segunda-feira, 29; onde assistir ao vivo e horários

A nova rodada do Brasileirão Série B e C e os jogos do Campeonato Argentino são os destaques desta segunda-feira, 29, de futebol.

O Chapecoense enfrenta o Sampaio Corrêa em casa nesta segunda, na Arena Condá, em Chapecó. O jogo é válido pelo fechamento da nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Se vencer, o Chapecoense terá sua segunda vitória dentro de casa no Brasileirão.

No Campeonato Argentino, River Plate terá uma disputa acirrada com Vélez Sarsfield, que luta para não ser rebaixado. A partida será em Buenos Aires, no estádio José Amalfitani, e é válida pela 18ª rodada do campeonato.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série B

20h - Chapecoense x Sampaio Corrêa - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

20h - Floresta x Amazonas - Nosso Futebol

20h - Aparecidense x Altos - Nosso Futebol

Campeonato Argentino

19h - Huracán x Unión de Santa Fé - Star+

21h30 - Vélez Sarsfield x River Plate - ESPN 4 e Star+

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

