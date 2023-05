Confira os jogos de hoje, segunda-feira, 22; onde assistir ao vivo e horários

Nesta segunda-feira, 22, as partidas pelo Brasileirão, Copa do Mundo Sub-20 e Premier League são os destaques deste domingo de futebol.

No Campeonato Brasileiro, a disputa será entre Cruzeiro e Cuiabá. A raposa busca subir na tabela e desbancar o rival Atlético MG, enquanto o Cuiabá luta para sair da área de rebaixamento.

Na Premier League, o jogo entre Newcastle e Leicester deve decidir a vaga para a Champions League. O mais novo milionário do futebol mundial luta, com 69 pontos, para conquistar a vaga direta. Por fim, a Copa do Mundo Sub-20 deve revirar os resultados para Inglaterra, França e Uruguai.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

20h - Cruzeiro x Cuiabá - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

20h - São José-RS x Remo - DAZN e Nosso Futebol

20h - Náutico x Floresta-CE - DAZN e Nosso Futebol

Brasileirão Série D

20h30 - Democrata-GV x Athletic Club - Sem informações

Campeonato Inglês

16h - Newcastle x Leicester - ESPN e Star+

Campeonato Italiano

13h30 - Roma x Salernitana - ESPN 4 e Star+

15h45 - Empoli x Juventus - ESPN 4 e Star+

Copa do Mundo Sub-20

15h - Inglaterra x Tunísia - Fifa+

15h - França x Coreia do Sul - SporTV, CazéTV (Twitch e Youtube) e Fifa+

18h - Uruguai x Iraque - SporTV 3 e Fifa+

18h - Gâmbia x Honduras - Fifa+

Campeonato Brasileiro Feminino

17h30 - Cruzeiro x Flamengo - SporTV

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 22



SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 22

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 22

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira, 22

ESPN

16h - Newcastle United x Leicester City - Campeonato Inglês

15h45 - Empoli x Juventus - Campeonato Italiano

13h - Roma x Salernitana - Campeonato Italiano

SporTV

17h30 - Cruzeiro x Flamengo - Campeonato Brasileiro feminino

Premiere

20h - Cruzeiro x Cuiabá - Brasileirão Série A

Star+