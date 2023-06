Confira os jogos de hoje, segunda-feira, 19; onde assistir ao vivo e horários

As Eliminatórias da Eurocopa, jogos do Brasileirão série C e Copa da Ásia Sub-17 são os destaques desta segunda-feira, 19, de futebol.

A quarta rodada de eliminatórias da Eurocopa segue ativa nesta segunda. A França disputa contra a Grécia, após ter vencido o Gilbraltar por 3 a 0 — a seleção francesa lidera o Grupo B. O time de Mbappé vem de três vitórias consecutivas.

Na mesma toada, a Inglaterra joga contra a Macedônia do Norte hoje. A seleção inglesa também vem de três vitórias consecutivas, tendo vencido de goleada a seleção de Malta, por 4 a 0.

Na série C do Brasileirão, o Náutico tenta entrar no G-4 e disputa a partida desta segunda contra o Botafogo-PB, que se aproxima do G-6. Se o clube pernambucano vencer, pode chegar à segunda colocação da tabela.

Eliminatórias da Eurocopa

13h - Finlândia x San Marino - Star+

13h - Ucrânia x Malta - SporTV 2

15h45 - Eslovénia x Dinamarca - Star+

15h45 - Inglaterra x Macedônia do Norte - Star+

15h45 - Belarus x Kosovo - SporTV 5 e Star+

15h45 - Irlanda do Norte x Cazaquistão - Star+

15h45 - Armênia x Letônia - SporTV 3

15h45 - França x Grécia - SporTV

15h45 - Suíça x Romênia - SporTV 2

15h45 - Turquia x País de Gales - SporTV 3

15h45 - Irlanda x Gibraltar - SporTV 4

Brasileirão Série C

20h - Botafogo-PB x Náutico - Nosso Futebol

20h - CSA x Aparecidense - Nosso Futebol

21h30 - São Bernardo x Volta Redonda - Nosso Futebol

Copa da Ásia sub-17

07h - China x Austrália - Star+

Campeonato Equatoriano

21h - Técnico Universitário x Delfín - Star+

O jogo França x Grécia terá transmissão ao vivo no SporTV, às 15h45.

O jogo Inglaterra x Macedônia do Norte terá transmissão ao vivo no Star+, às 15h45.

