Confira os jogos de hoje, sábado, 3; onde assistir ao vivo e horários

A final da Copa da Inglaterra, a nona rodada do Campeonato Brasileiro série A e B e jogos de campeonatos europeus são os destaques deste sábado de futebol.

Manchester City e Manchester United disputam a final da Copa Inglaterra nesse sábado, um feito inédito no campeonato: é a primeira vez que um Derby e Manchester ocorre na final do campeonato. Enquanto o City busca o sétimo título, o United tenta quebrar a maldição dos seis anos sem levantar nenhum troféu.

No Brasileirão série A, o Corinthians deve persistir no quadro de melhora e parte para cima do América-MG para desbancar o Internacional e subir para a 13ª posição na tabela. O Cruzeiro tenta a vitória para tirar o Atlético-MG do G-4 e garantir a vaga na Copa Libertadores e o Santos luta para não perder a posição para o Colorado, mas vem de uma temporada ruim: perdeu os últimos três jogos.

Também é tempo de final para a Champions League feminina. O Barcelona enfrenta o Wolfsburg pela taça neste sábado, a partir das 11h.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

16h - Fortaleza x Bahia - Premiere

18h30 - América-MG x Corinthians - Premiere

18h30 - Athletico x Botafogo - Rede Furacão e Caze TV

18h30 - Cruzeiro x Atlético-MG - Premiere

21h - Santos x Internacional - SporTV e Premiere

Copa da Inglaterra - Final

11h - Manchester City x Manchester United - ESPN

Champions League Feminina - Final

11h - Barcelona x Wolfsburg- DAZN Brasil (YouTube)

Brasileirão Série B

16h - Juventude x Avaí - SporTV e Premiere

17h - ABC x Novorizontino - Band e Premiere

17h - Mirassol x Ponte Preta - Band e Premiere

19h - Vila Nova x Sampaio Correa - SporTV 3 e Premiere

Campeonato Brasileiro feminino

11h - Internacional x Ceará - Youtube

15h - São Paulo x Real Brasília - Youtube

15h - Avaí/Kindermann x Athletico - Youtube

Copa do Mundo sub-20

14h30 - Israel x Brasil - SporTV

18h - Colômbia x Itália - SporTV

Campeonato Italiano

13h30 - Torino x Inter de Milão - Star+

16h - Cremonese x Salernitanao - Star+

16h - Empoli x Lazio - Star+

Copa da Alemanha - Final

15h - RB Leipzig x Eintracht Frankfurt - ESPN

Campeonato Francês

16h - Ajaccio x Olympique de Marselha - Star+

16h - Auxerre x Lens - Star+

16h - Brest x Rennes - Star+

16h - Lorient x Strasbourg - Star+

16h - Monaco x Toulouse - Star+

16h - Nantes x Angers - Star+

16h - Nice x Lyon - Star+

16h - PSG x Clermont Foot - Star+

16h - Reims x Montpellier - YouTube

16h - Troyes x Lille - YouTube

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City x Manchester United ; veja horário

O jogo time Manchester City x Manchester United terá transmissão ao vivo na ESPN.

Que horas é o jogo do Cruzeiro x Atlético-MG ?

O jogo time Cruzeiro x Atlético-MG terá transmissão ao vivo na Premiere, às 18h30.

Qual canal irá passar o jogo do PSG?

O jogo time PSG x Clermont Foot terá transmissão ao vivo na Star+.

Onde irá passar o jogo do Santos?

O jogo Santos x Internacional terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

Que horas é o jogo do Barcelona x Wolfsburg feminino ?

O jogo Barcelona x Wolfsburg terá transmissão ao vivo na DAZN Brasil (YouTube), às 11h.

