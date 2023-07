Confira os jogos de hoje, sábado, 1ª; onde assistir ao vivo e horários

A 13ª rodada do Brasileirão Série A, aos amistosos femininos para a Copa do Mundo, a 15ª rodada do Brasileirão B e a 11ª rodada do Brasileirão C são os destaques deste sábado de futebol.

Neste sábado, o São Paulo parte para cima do Fluminense em uma partida que promete muita emoção. O Tricolor Paulista está na 11ª posição do campeonato com 18 pontos, mas vem empolgado após a classificação na Copa Sul-Americana. Já o Tricolor Carioca está na 5ª colocação com 22 pontos, apenas 1 ponto separa o time do Rio de Janeiro do G4, mas chega de uma fase conturbada.

A partida entre Bahia e Grêmio encontra dois times em lugares muito distantes na tabela. O Grêmio, na 2ª posição, vem de duas vitórias consecutivas, com um alto saldo de gols. Por outro lado, o Bahia, na 14ª colocação, volta de uma derrota contra o Fluminense na última rodada.

Entre os cariocas, apenas dois pontos separam Flamengo e Fortaleza na tabela. O time rubro negro está atualmente na 3ª colocação após uma derrota e uma vitória. Já o time de Fortaleza ocupa a 8ª colocação após duas vitórias consecutivas.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

16h - São Paulo x Fluminense - Premiere

18h30 - Bahia x Grêmio - Premiere

18h30 - Flamengo x Fortaleza - Premiere

21h - Internacional x Cruzeiro - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

16h - Atlético-GO x Vila Nova - SporTV e Premiere

17h - Avaí x ABC - Band e Premiere

17h - Sampaio Corrêa x Criciúma - Band e Premiere

17h - CRB x Londrina - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

16h - Confiança x Ypiranga - Nosso Futebol e Nosso Futebol +

16h - São Bernardo x Botafogo-PB - Nosso Futebol e Nosso Futebol +

19h - Aparecidense x Manaus - Nosso Futebol +

19h - Paysandu x Brusque - DAZN, Nosso Futebol e Nosso Futebol +

Amistoso feminino

11h15 - Inglaterra x Portugal - ESPN

15h - Itália x Marrocos - Youtube

