Confira os jogos de hoje, quinta-feira, 29; onde assistir ao vivo e horários

A última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o Campeonato Paulista feminino e jogos Copa Sul-Americana são os destaques desta quinta-feira de futebol.

Nesta quinta-feira, a disputa das partidas da Copa Libertadores definirá as últimas vagas do campeonato para as oitavas de final. O Palmeiras enfrenta o Bolívar, e deve ter um jogo dedicado após as duas últimas derrotas, por 1 a 0 contra o Bahia e também por 1 a 0 contra o Botafogo, no Brasileirão. O Verdão teve quatro vitórias e uma derrota na Libertadores até o momento, assim como seu oponente.

O Botafogo enfrenta o Magallanes e o Santos disputa contra o Blooming pela classificação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O clube carioca é líder do grupo A, ao passo que o Peixe luta para vencer a disputa e se classificar, após perder as três primeiras partidas do campeonato, empatar a terceira e vencer a última.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa Libertadores

19h - Boca Juniors x Monagas - Paramount+

19h - Colo Colo x Deportivo Pereira - ESPN 2 e Star+

21h - Barcelona x Cerro Porteno - Paramount+

21h - Palmeiras x Bolívar - ESPN e Star+

Copa Sul-Americana

19h - Newell's Old Boys x Audax Italiano - Paramount+

19h - Santos x Blooming - ESPN 4

21h - Botafogo x Magallanes - Paramount+

21h - LDU x Cesar Vallejo - ESPN 4

21h - Penarol x América-MG - Paramount+

21h - Defensa y Justicia x Millionarios - Paramount+

Campeonato Paulista feminino

15h - Ferroviária x Red Bull Bragantino - YouTube "Futebol Paulista"

17h - São José x Corinthians - HBO Max e YouTube "Futebol Paulista"

19h - Palmeiras x São Paulo - SporTV

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras ; veja horário

O jogo Palmeiras x Bolívar terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+, às 21h.

Que horas é o jogo do Botafogo ?

O jogo Botafogo x Magallanes terá transmissão ao vivo na Paramount+, às 21h

Qual canal irá passar o jogo do Santos?

O jogo Santos x Blooming terá transmissão ao vivo na ESPN 4.



Onde irá passar o jogo do Palmeiras x São Paulo feminino?

O jogo Palmeiras x São Paulo terá transmissão ao vivo na SporTV.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 29.



SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 29.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira, 29.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira, 29.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

19h - Colo Colo x Deportivo Pereira - Copa Libertadores

21h - Palmeiras x Bolívar - Copa Libertadores

19h - Santos x Blooming - Copa Sul-Americana

21h - LDU x Cesar Vallejo - Copa Sul-Americana

SporTV

19h - Palmeiras x São Paulo - Campeonato Paulista feminino

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

19h - Colo Colo x Deportivo Pereira - Copa Libertadores

21h - Palmeiras x Bolívar - Copa Libertadores

HBO Max

17h - São José x Corinthians - Campeonato Paulista feminino

Paramount+