Confira os jogos de hoje, quinta-feira, 1º; onde assistir ao vivo e horários

As oitavas de final da Copa do Brasil e Campeonato Paulista Feminino são os destaques desta quinta-feira, 1º, de futebol.

Hoje é dia de grandes partidas na Copa do Brasil, com jogos decisivos para quem pretende passar para as quartas de final. O Sport, disputando com o São Paulo, segue um cenário difícil: precisa enfrentar o tricolor paulista dentro de casa, após perder por 2 a 0 na Ilha do Retiro. Se não tirar a diferença do saldo de gols, estará de fora do campeonato.

Esta quinta-feira, 1º, também é dia de clássico. O Flamengo enfrenta o Fluminense e quem ganhar a partida de hoje, independente do saldo de gols, segue para as quartas. O último jogo entre os clubes terminou empatado no 0 a 0.

No Paulistão feminino, grandes times disputam a quinta rodada. O Bragantino joga contra o Palmeiras e o Santos vai à luta contra o Corinthians.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Brasil

19h30 - São Paulo x Sport Recife - Amazon Prime Video

20h - Flamengo x Fluminense - SporTV e Premiere

Brasileirão Série D

17h - Campinense x Nacional de Patos - CBN

Campeonato Paulista feminino

19h -Bragantino x Palmeiras - TNT, HBO Max e YouTube Paulistão

21h30 - Santos x Corinthians - SporTV 2

Copa do Mundo sub-20

14h30 - Gâmbia x Uruguai - Caze TV

18h - Equador x Coreia do Sul - SporTV 2

