Confira os jogos de hoje, quinta-feira, 15; onde assistir ao vivo e horários

A semi-final da Nations League e a CONCACAF Nations League são os destaques desta quinta-feira, 15, de futebol.

Os olhos dessa semana estão atentos à Nations League. Nesta quinta, Itália enfrenta a Espanha em um jogo decisivo, que acontece no De Grolsch Veste, em Enschede, na Holanda. A partida é válida pela semifinal, e ambas as equipes brigam pela vaga na final do campeonato, que será disputada a Croácia, que derrotou a Holanda por 4 a 2.

Também nesta quinta-feira, duas semifinais da CONCACAF Nations League acontecerão no mesmo dia: o Estados Unidos disputa partida com o México e o Panamá briga pela vaga na final contra o Canadá. O resultado de ambos os jogos definirá quem segue para a última fase do campeonato, em busca do título.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Nations League

15h45 - Espanha x Itália - SporTV, ESPN e Star+

CONCACAF Nations League

20h - Panamá x Canadá - ESPN 4 e Star+

23h - Estados Unidos x México - ESPN 4 e Star+

Campeonato Amapaense

20h - Santos-AP x Ypiranga-PE - Eleven Sports

Copa da Ásia Sub-17

09h - Tailândia x Laos - Star+

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

