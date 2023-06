Confira os jogos de hoje, quarta-feira, 28; onde assistir ao vivo e horários

A última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, a 14ª rodada do Brasileirão Série B e jogos Copa Sul-Americana são os destaques desta quarta-feira de futebol.

Nesta quarta-feira, a disputa das partidas da Copa Libertadores definirá as vagas do campeonato. O Corinthians enfrenta o Liverpool de Montevideo e, no último encontro, em abril, o time paulista levou a partida por 3 a 0. A passagem na fase de grupos da Libertadores, no entanto, não vai tão bem para o Timão: em terceiro na classificação do grupo, o time tem nesta partida um grande desafio para garantir a classificação.

Diferente do Corinthians, o Flamengo deve ter uma partida tranquila contra o Aucas. Em segundo na tabela de seu grupo, o rubro-negro deve se classificar sem grandes dificuldades. Nas última partida pelo campeonato, o time ganhou do Racing por 2 a 1 - que lidera a tabela do grupo A. Por fim, o Independente del Valle enfrenta o líder do grupo E.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa Libertadores

21h30 - Corinthians x Liverpool de Montevideo - TV Globo, ESPN e Star+

21h30 - Independente del Valle x Argentinos Juniors - Paramount+

21h30 - Racing Club x Ñublense - Paramount+

21h30 - Flamengo x Aucas - TV Globo e Paramount+

Copa Sul-Americana

19h - Estudiantes de La Plata x Oriente Petrolero - ESPN e Star+

23h - Independiente Santa Fe x Goiás - ESPN 4 e Star+

Brasileirão Série B

19h - ABC x Atlético-GO - Premiere

19h - Ceará x Avaí - Premiere

21h30- Guarani x Mirassol - Premiere

21h30 - Ituano x Ponte Preta - Premiere

21h30 - Londrina x Juventude - Premiere

21h30 - Vitória x Sampaio Corrêa - Premiere

Brasileirão Série C

20h - CSA x América-RN - Nosso Futebol

21h30 - Náutico x Amazonas FC - Nosso Futebol

Brasileirão Série D

15h - Cordino x Parnahyba - Fsports.TV

15h30 - Fluminense-PI x Maranhão - Fsports.TV

19h - Ferroviário x Atlético-CE - Fsports.TV

19h - Iguatu x Globo - Fsports.TV

19h - Bahia de Feira x Alagoinhas - Fsports.TV

20h - Nacional x Campinense - Fsports.TV

20h - Sousa x Santa Cruz - Fsports.TV

20h - ASA x Falcon - Fsports.TV

20h - Retrô x Jacuipense - Fsports.TV

Eurocopa Sub-21

13h - Inglaterra x Alemanha - Uefa.TV

13h - Israel x República Tcheca - Uefa.TV

15h45 - Itália x Noruega - Uefa.TV

15h45 - Suíça x França - Uefa.TV

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo ; veja horário

O jogo Flamengo x Aucas terá transmissão ao vivo na TV Globo e Paramount+.

Que horas é o jogo Corinthians ?

O jogo Corinthians x Liverpool de Montevideo terá transmissão ao vivo na TV Globo, ESPN e Star+, às 21h30.

Qual canal irá passar o jogo do Independente del Valle?

O jogo Independente del Valle x Argentinos Juniors terá transmissão ao vivo na Paramount+.

