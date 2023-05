Confira os jogos de hoje, quarta-feira, 24; onde assistir e horários

Brasileiros em ação na Libertadores, Sul-Americana, Brasil no Mundial sub-20 e a final da Copa da Itália são os destaques do futebol nesta quarta-feira.

Na Libertadores, todos os clubes brasileiros jogam fora de casa. O Flamengo encara o Ñublense para encaminhar a vaga nas oitavas. O Palmeiras enfrenta o Cerro e a vitória pode desembolar com o alviverde próximo da fase seguinte. Quem tem situação delicada na competição é o Corinthians. Sem vencer há sete jogos, o clube do Parque São Jorge precisa do triunfo para seguir vivo.

Fortaleza e Santos entram em campo na Sul-Americana. 100% na competição, o time cearense encara o San Lorenzo em casa. O Santos, por sua vez, precisa da vitória para sonhar com a classificação ou pelo menos os playoffs.

Na Europa, os olhos estarão voltados para a partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano. Após ter o cartão vermelho anulado que recebeu no jogo contra o Valencia, o atacante Vini Jr. pode jogar pela primeira vez após o caso de racismo no último domingo. O jogador não foi confirmado, mas mesmo que não entre em campo. Sinalizações por parte do Real Madrid e da torcida do clube em apoio ao brasileiro são esperadas.

O grande jogo da rodada no velho continente será a final da Copa da Itália. Fiorentina e Inter de Milão se enfrentam em jogo único e quem vencer leva a taça. Essa pode ser o primeiro título do time de Lukaku e companhia na temporada. A Inter também está na final da Champions League com o Manchester City.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Mundo sub-20

18h - Brasil x República Dominicana - SporTV e Cazé TV

Libertadores

19h - Cerro Porteño x Palmeiras - ESPN e Star+

19h - Liverpool (URU) x Independiente del Valle - ESPN 3 e Star+

19h - Patronato x Olimpia - Paramount+

21h - Deportivo Pereira x Boca Juniors - ESPN 4 e Star+

21h30 - Argentinos Juniors x Corinthians - TV Globo, ESPN e Star+

21h30 - Ñublense x Flamengo - TV Globo e Paramount+

Copa Sul-Americana

19h - Fortaleza x San Lorenzo - ESPN 4 e Paramount+

21h - Audax Italiano x Santos - Paramount+

21h - Tigre x Tolima - Paramount+

23h - Blooming x Newell's Old Boys - Paramount+

23h - Melgar x Atletico Nacional - Paramount+

Copa da Itália - Final

16h - Fiorentina x Inter de Milão - ESPN 2 e Star+

Brasileirão Série B

19h - Juventude x Atlético-GO - Premiere

19h - Londrina x Ceará - SporTV e Premiere

19h - Vila Nova x Ituano - Premiere

19h - Vitória x CRB - SporTV e Premiere

21h15 - Guarani x Chapecoense - Premiere

21h30 - Criciúma x Sport - SporTV e Premiere

Campeonato Inglês

16h - Brighton x Manchester City - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

14h30 - Elche x Sevilla - Star+

14h30 - Real Madrid x Rayo Vallecano - Star+

14h30 - Villarreal x Cadiz - ESPN 2 e Star+

17h - Espanyol x Atlético de Madrid - ESPN 2 e Star+

Campeonato Paulista Feminino

19h - São Paulo x Santos - HBO Max, TNT e YouTube Paulistão

Onde assistir ao vivo o jogo Brasil x República Dominicana ; veja horário

O jogo entre Brasil e República Dominicana terá transmissão ao vivo no SporTV e Cazé TV.

Que horas é o jogo Flamengo?

O jogo Ñublense x Flamengo acontece nesta quarta-feira às 21h30. A transmissão será na TV Globo e Paramount+.

Qual canal irá passar o jogo do Real Madrid?

O jogo Real Madrid x Rayo Vallecano irá passar no Star+.

Onde irá passar o jogo do Fiorentina x Inter de Milão?

O jogo Fiorentina x Inter de Milão irá passar no ESPN 2 e Star+.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

21h30 - Argentinos Juniors x Corinthians - Libertadores

21h30 - Ñublense x Flamengo - Libertadores

SBT

Nenhum jogo vai passar na SBT nesta quarta-feira

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

19h - Londrina x Ceará - Brasileirão Série B

19h - Vitória x CRB - Brasileirão Série B

Premiere

19h - Juventude x Atlético-GO - Brasileirão Série B

19h - Londrina x Ceará - Brasileirão Série B

19h - Vila Nova x Ituano - Brasileirão Série B

19h - Vitória x CRB - Brasileirão Série B

21h15 - Guarani x Chapecoense - Brasileirão Série B

21h30 - Criciúma x Sport -Brasileirão Série B

ESPN

19h - Fortaleza x San Lorenzo - Copa Sul-Americana

19h - Cerro Porteño x Palmeiras - Libertadores

19h - Liverpool (URU) x Independiente del Valle - Libertadores

21h - Deportivo Pereira x Boca Juniors - Libertadores

21h30 - Argentinos Juniors x Corinthians - Libertadores

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

14h30 - Elche x Sevilla - Campeonato Espanhol

14h30 - Real Madrid x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol

14h30 - Villarreal x Cadiz - Campeonato Espanhol

16h - Brighton x Manchester City - Campeonato Inglês

16h - Fiorentina x Inter de Milão - Copa da Itália - Final

17h - Espanyol x Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol

19h - Cerro Porteño x Palmeiras - Libertadores

19h - Liverpool (URU) x Independiente del Valle - Libertadores

21h - Deportivo Pereira x Boca Juniors - Libertadores

21h30 - Argentinos Juniors x Corinthians - Libertadores

Paramount+

19h - Fortaleza x San Lorenzo - Copa Sul-Americana

19h - Patronato x Olimpia - Libertadores

21h - Audax Italiano x Santos - Copa Sul-Americana

21h - Tigre x Tolima - Copa Sul-Americana

21h30 - Ñublense x Flamengo - Libertadores

23h - Blooming x Newell's Old Boys - Copa Sul-Americana

23h - Melgar x Atletico Nacional - Copa Sul-Americana

Cazé TV (Youtube) e Casimito (Twitch)

18h - Brasil x República Dominicana - Copa do Mundo SUB-20

Fifa+

18h - Brasil x República Dominicana - Copa do Mundo SUB-20

