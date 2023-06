Confira os jogos de hoje, domingo, 4; onde assistir ao vivo e horários

A nona rodada do Brasileirão Série A e jogos de campeonatos europeus são os destaques deste domingo de futebol.

O São Paulo, vindo de uma ótima temporada, deve partir para cima do Grêmio para manter a posição dentro do G-4. Nas últimas cinco partidas, o tricolor paulista veio invicto: acumulou três vitórias e dois empates.

O Fluminense, por outro lado, briga pela posição na tabela no jogo contra o Bragantino. O Flu vem abatido após perder para o Flamengo na última quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, mas deve botar o saldo em dia.

Já o Palmeiras, em segundo lugar na tabela do Brasileirão, deve rebaixar de vez o Coritiba neste sábado. O Porco já quase senta no ombro do Botafogo para assumir a liderança do Brasileirão.

Nos jogos europeus, destaque para o campeonato espanhol. O Real Madrid joga contra o Athletic Bilbao para finalmente assumir a primeira posição no campeonato e desbancar o Barcelona. O clube tem 77 pontos até o momento e nos últimos cinco jogos, teve três vitórias e duas derrotas.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

16h - Fluminense x Red Bull Bragantino - TV Globo e Premiere

16h - Grêmio x São Paulo - TV Globo e Premiere

18h30 - Goiás x Cuiabá - Premiere

18h30 - Palmeiras x Coritiba - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

15h30 - Guarani x CRB - Band e Premiere

18h - Londrina x Sport - Band e Premiere

Campeonato Brasileiro feminino

15h - Atlético Mineiro x Real Ariquemes - Youtube

Campeonato Espanhol

13h30 - Mallorca x Rayo Vallecano - Star+

13h30 - Osasuna x Girona - Star+ e ESPN

13h30 - Real Madrid x Athletic Bilbao - Star+

13h30 - Real Sociedad x Sevilla - Star+

13h30 - Villarreal x Atlético de Madrid - Star+

16h - Celta de Vigo x Barcelona - Star+

16h - Elche x Cadiz - Star+

16h - Espanyol x Almeria - Star+

16h - Real Betis x Valencia - Star+

16h - Real Valladolid x Getafe - Star+

Campeonato Italiano

13h30 - Napoli x Sampdoria - Star+

16h - Milan x Verona - Star+

16h - Atalanta x Monza - Star+

16h - Lecce x Bologna - Star+

16h - Roma x Spezia - Star+ e ESPN

16h - Udinese x Juventusa - Star+ e ESPN

Copa do Mundo sub-20

14h30 - Coreia do Sul x Nigéria - SporTV

18h - Estados Unidos x Uruguai - SporTV

