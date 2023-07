Confira os jogos de hoje, domingo, 2; onde assistir ao vivo e horários

A 13ª rodada do Brasileirão Série A, aos amistosos femininos para a Copa do Mundo, a 15ª rodada do Brasileirão B e a 11ª rodada do Brasileirão C são os destaques deste domingo de futebol.

Neste domingo, Corinthians e Bragantino se enfrentam, às 11h, no Neo Química Arena, em São Paulo. A partida entre os dois times pode resultar em uma possível colocação do Bragantino no G4 e deve colocar o Corinthians na zona de rebaixamento. O Timão está na 15ª colocação com apenas 12 pontos, apenas 1 ponto separa o time paulista da zona de rebaixamento.

Athletico PR e Palmeiras também se enfrentam neste domingo, 02, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba. O Palmeiras deve entrar em campo sem o seu técnico, Abel Ferreira, após o STJD decidir puni-lo por conta da confusão envolvendo um jornalista no jogo contra o Atlético MG. João Martins será o substituto do técnico. Além disso, o meia Zé Rafael também não entra em campo por conta de um estiramento no ligamento do joelho direito.



Domingo também é dia de clássico no Brasileirão. Botafogo e Vasco se enfrentam às 16h, no estádio do Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. O líder do campeonato, o Glorioso conta com 30 pontos, está fazendo uma excelente campanha de jogos e supera o segundo colocado com uma folga de 7 pontos. Por outro lado, seu adversário e conterrâneo, o Almirante, se encontra na 18ª posição com 9 pontos e luta para sair a todo custo da zona de rebaixamento.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

11h - Corinthians x Red Bull Bragantino - Premiere

16h - Athletico x Palmeiras - Rede Furacão

16h - Atlético-MG x América-MG - TV Globo e Premiere

16h - Botafogo x Vasco - TV Globo e Premiere

18h30 - Cuiabá x Santos - SporTV e Premiere

Amistoso feminino

07h30 - África do Sul x Botsuana - YouTube

10h30 - Brasil x Chile - SporTV

Brasileirão Série B

15h30 - Juventude x Vitória - Band e Premiere

18h - Sport x Ceará - SporTV e Premiere

20h30 - Ponte Preta x Novorizontino - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

16h - Amazonas x Pouso Alegre - Nosso Futebol e Nosso Futebol +

16h30 - Figueirense x Operário - Nosso Futebol +

19h - Floresta x Remo - DAZN e Nosso Futebol +

19h - Volta Redonda x CSA - DAZN e Nosso Futebol +

Brasileirão feminino - final

15h - Fluminense x Red Bull Bragantino - YouTube

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 2.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Nosso Futebol +