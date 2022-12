Confira o calendário da temporada 2023 do futebol feminino

A CBF definiu o calendário das competições de futebol feminino para 2023, com pausas para o período da Copa do Mundo - entre 20 de julho e 20 de agosto – e também nas datas Fifa. O primeiro torneio do ano será a Supercopa, de 5 a 12 de fevereiro.

O Brasileiro A1 (primeira divisão do campeonato nacional) terá início em 26 de fevereiro e termina em 17 de setembro. Já os estaduais estão previstos para ocorrer entre setembro e dezembro do ano que vem.

Ente as alterações feitas pela CBF para a próxima temporada está a redução de 24 para 20 equipes participantes no Brasileiro Sub-20. O objetivo da mudança, segundo a entidade, é dar mais competitividade ao torneio. Já no caso do Brasileiro Sub-17, houve aumento do número de clubes que passou de 12 para 16.

Calendário 2023 do futebol feminino