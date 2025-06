Conferência sobre eSports e cultura gamer em Pequim discute futuro dos jogos com foco em Black Myth

Entre os dias 11 e 12 de junho de 2025, a Universidade Normal de Pequim sedia a Primeira Conferência Anual de Pesquisa sobre Jogos e Esportes Eletrônicos da China.

O evento ocorre no Jing Shi Hall e reúne pesquisadores, acadêmicos e profissionais da indústria de jogos.

Temáticas da conferência e apresentações de estudos acadêmicos

A conferência selecionou 50 trabalhos acadêmicos, escolhidos entre centenas de propostas. As apresentações abordaram temas das áreas de humanidades, ciências sociais e artes, com foco em estudos sobre jogos e eSports.

A programação incluiu dois fóruns de mesa-redonda: “Novo ponto de partida, nova missão: Pesquisa e inovação educacional em jogos com o reconhecimento do curso como disciplina independente” e “Formação de talentos em eSports e ciência de dados”.

Participaram representantes de instituições como a Academia de Cinema de Pequim, Universidade de Comunicação da China, Universidade de Zhejiang, Universidade de Pequim e empresas como a Perfect World Education.

Principais tópicos e debates

Os debates se dividiram em seis eixos temáticos: narrativa e estudos textuais; cultura e comunicação dos jogos; indústria e regulação; mecânicas e estética; comportamento dos jogadores; e eSports. A organização também criou um fórum voltado a estudantes, para ampliar a presença de jovens pesquisadores.

Os participantes discutiram aspectos culturais e técnicos de jogos como Black Myth: Wukong, Genshin Impact, Where Winds Meet, Murders on the Yangtze River e There is a Family in the Peach Land. O programa incluiu temas como IA nos jogos, estética nostálgica, construção de redes sociais entre jogadores, regulação de canais de distribuição, proteção de direitos autorais, arbitragem em disputas e cultura de fãs.

Discursos de líderes do setor de jogos

Zhang Yijun, vice-presidente executivo da Associação Chinesa de Áudio, Vídeo e Publicação Digital e presidente do Comitê de Jogos da entidade, participou da cerimônia de abertura. Também estiveram presentes Ao Ran, secretário-geral da associação; Song Yi, ex-inspetor do Departamento de Educação Superior; Tang Jiajun, secretário-geral adjunto da associação; Zhang Xun, professor e vice-diretor do Instituto de Pesquisa Científica da Universidade Normal de Pequim; e Chen Gang, vice-diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da mesma universidade.

Entre os palestrantes principais estavam Hu Zhifeng, professor da Universidade Normal de Pequim e vice-presidente da Associação Chinesa de Artistas de Televisão, e He Chengzhou, professor da Universidade de Nanjing. Ambos são bolsistas do programa “Yangtze River Scholars”.

Desafios e avanços para a indústria de jogos na China

Durante o evento, Zhang Yijun afirmou que o avanço do setor de jogos e eSports no país depende da produção científica. Ele defendeu o papel da pesquisa no suporte às políticas públicas, na inovação e na difusão cultural. A seleção dos melhores estudos publicados em 2024 pretende incentivar a excelência acadêmica, ampliar a conexão com o setor produtivo e impulsionar o desenvolvimento qualificado do ecossistema de jogos.

Ao Ran destacou três objetivos centrais da conferência: responder às diretrizes nacionais e estimular a formação de talentos por meio da criação do curso de Design de Arte em Jogos; fomentar um ecossistema acadêmico interdisciplinar; e integrar teoria e prática para transformar a produção científica em soluções aplicadas, elevando a competitividade global da indústria chinesa.