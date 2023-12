Como será o Cruzeiro de Neymar? Veja valor, line-up e o que está incluído

Faltam 12 dias para o atacante brasileiro Neymar curtir o seu cruzeiro temático. O "Ney em alto mar" está programado para acontecer entre os dias 26 e 29 de dezembro e promete 72 horas de ousadia e alegria em espaços de lazer, festas, shows dos mais diversos cantores e stand-ups dos mais famosos comediantes.

Lesionado desde outubro, o jogador de 31 anos é presença garantida no evento, que ainda tem ingressos à venda, mesmo com os preços elevados. O Cruzeiro também contará com espaços luxuosos e diferentes opções de lazer. Diante das diversas opções, O GLOBO decidiu detalhar como como será o Cruzeiro de Neymar:

Quanto custa o Cruzeiro do Neymar?

No primeiro lote, os preços dos quartos estava entre R$ 5.159, o mais barato, e R$ 7.265, o mais caro. Contudo, como o evento está próximo de acontecer, as cabines que ainda estão disponíveis custam de R$ 22.240 — a mais básica — até R$ 28.240 — o cômodo externo com varanda, que dá direito à TV interativa, Wi-Fi, telefone, cofre e minibar, além de um sofá e um guarda-roupa.

O que está incluso no Cruzeiro do Neymar?

Quem participar do cruzeiro, que garante entretenimento durante as 72 horas do passeio, poderá aproveitar cassinos, lojas especializadas, boliche, sala de jogos, cinema 4D, parque aquático, academia, spa, espetáculos de teatro e opções gastronômicas do mundo inteiro. A presença de Neymar, familiares e amigos do craque no navio também foi confirmada.

Além disso, algumas atrações estão confirmadas no evento: Jota Quest, Péricles, Belo, Matheusinho, Suel, Ana Clara, Gica, Feyjão, Matheuzinho, Grupo Envolvência, DJ Sevenn, DJ Cereja, Guilherme e Benuto, MC Guimê, MC Ryan, MC Oruam, MC Poze, MC Orochi são os responsáveis pela parte musical, enquanto os comediantes Renato Albani, Victor Sarro e Thiago Ventura cuidarão do entretenimento.