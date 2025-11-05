Como jogadores de futebol influenciam nomes de bebês no Brasil

O futebol é uma paixão brasileira. Grandes jogadores se tornam ídolos da torcida e inspiram homenagens, como nomes de bebês.

Romário, Edson e Sócrates são exemplos de nomes que ganharam maior popularidade após as atuações destes na seleção brasileira. Pelo portal Nomes no Brasil, do IBGE, é possível acompanhar certas tendências sobre o assunto.

Década de 1970

Nos anos 1970, Edson atingiu seu pico de popularidade como nome, com 102 mil registros. Foi a década em que Pelé conquistou sua terceira Copa do Mundo, mas antes mesmo desse feito o nome de batismo do astro do esporte já tinha tido um salto de popularidade. Na década de 1980, o nome continuou popular, apenas decaindo na década seguinte.

Ao todo, 391 mil brasileiros levam o nome, segundo o Censo de 2022 do IBGE

Edson: nome de registro de Pelé teve grande popularidade nas décadas de 1960 e 1970 (IBGE/Reprodução)

Década de 1980

A década criou diversos ídolos das torcidas, apesar de não ter rendido nenhum troféu de Copa do Mundo para o Brasil. Sócrates e Zico se destacaram, tanto pela atuação na seleção, quanto pelo papel que desempenharam no Corinthians e Flamengo, respectivamente.

O nome Sócrates foi dado a 769 pessoas nascidas entre 1980 e 1989. Depois, caiu rapidamente em número de registros. No Censo de 2022, 1836 dos entrevistados carregavam o nome.

Sócrates: nome teve pico de popularidade durante atuação do ídolo no Corinthians (IBGE/Reprodução)

Zico também brilhou na mesma época. Ele começou a jogar no Flamengo antes de 1980, mas a vitória na Libertadores em 1981 confirmou seu status de lenda do clube. Nos anos 90, o jogador teve papel fundamental no desenvolvimento do futebol no Japão, onde foi jogador do Kashima Antlers. Já aposentado dos gramados, foi técnico da seleção japonesa entre 2002 e 2006.

Ao todo, 582 pessoas se chamam Zico no Brasil. Dessas, 254 nasceram entre 1980 e 1989.

Zico: astro do Flamengo inspirou nomes na década de 1980

Década de 1990

Em 1994, Romário ajudou o Brasil a conquistar seu tetracampeonato mundial.

O nome já era usado por brasileiros antes, mas o pico de 32 mil registros na década de 1990 mostra a influência que a vitória da seleção teve. Hoje, 50 mil pessoas se chamam Romário no país.

Romário: nome atingiu alto pico de popularidade na década de 1990, com mais de 32 mil registros (IBGE/Reprodução)

Década de 2010

No Santos, Neymar chegou ao estrelato. Sua atuação vitoriosa em 2011 na Libertadores tornou o jogador o símbolo de uma nova geração de torcedores, não apenas do time paulista, mas do Brasil inteiro.

Apesar de nunca ter passado da semifinal em uma Copa do Mundo (mesmo que em 2014 não tenha disputado a partida de semi contra a Holanda, quando o Brasil perdeu por 3 a 0 logo após o trágico 7 a 1), Neymar inspirou o nome de 1468 bebês entre 2010 e 2019. Atualmente, 2443 brasileiros se chamam Neymar.