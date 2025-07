Como ficou o Campeonato Brasileiro antes da pausa para o Mundial de Clubes? Veja tabela atualizada

O Campeonato Brasileiro retorna neste sábado, 11. Antes da pausa para a disputa do Mundial de Clubes, o Brasileirão 2025 estava muito equilibrado, com uma disputa acirrada na parte de cima da tabela.

O Flamengo seguia na liderança com 24 pontos em 11 jogos, mantendo a vantagem no saldo de gols (+20), empatado em pontos com o Cruzeiro, que tinha 24 em 12 partidas e saldo de +9.

Logo atrás vinham Red Bull Bragantino (23 pontos), Palmeiras (22) e Bahia (21), todos ainda na briga pelas primeiras colocações e vagas na Libertadores.

Disputa pela permanência na Série A

Na parte de baixo da tabela, a zona de rebaixamento contava com Sport, Juventude, Fortaleza e Internacional, este último entrando na zona após derrota para o Atlético-MG.

O Sport estava na lanterna com apenas 3 pontos em 11 jogos, enquanto Juventude e Fortaleza também enfrentavam dificuldades para se afastar do Z-4.

Paralisação do campeonato

A competição estava paralisada desde 12 de junho, após a 12ª rodada, e a retomada estava prevista para 12 de julho, com a 13ª rodada. Durante a pausa, a tabela permaneceu congelada, sem alterações, já que o Flamengo disputava o Mundial de Clubes e não entrou em campo na última semana antes da pausa.

Equilíbrio e expectativa para a retomada

Assim, o Brasileirão 2025 seguia com uma disputa intensa pelo título e pela permanência na Série A, com grandes clubes em evidência e times tradicionais lutando para se afastar da zona de rebaixamento.