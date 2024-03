Comissão internacional divulga novas regras do futebol; veja as principais alterações

A International Football Association Board (Ifab), entidade que define as regras do futebol, anunciou no último sábado, 2, mudanças nas normas do esporte. As novidades valem a partir de 1º de julho.

O cartão azul, uma nova forma de punição a "jogadas antidesportivas", que foi discutida, segundo o jornal inglês Telegraph, ficou de fora. Na prática, o novo cartão excluiria jogadores por dez minutos em caso de faltas táticas ou reclamações com juízes.

A ideia foi criticada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, e por técnicos da Premier League. No entanto, segundo a Ifab, a possibilidade será testada e aprimorada em categorias de base. Mark Bullingham, CEO da Associação de Futebol da Inglaterra, disse que sua eventual implementação poderia acabar com comportamentos inadequados dos jogadores, principalmente em relação a juízes.

Além do descarte do cartão azul, uma nova regra dá direito a uma substituição extra caso um jogador sofra concussão durante o jogo. A invasão da área durante a cobrança de pênalti agora terá punição só se ela tiver algum impacto prático na jogada. Outra alteração é que, se um jogador tocar com a mão na bola sem querer e isso gerar um pênalti, a punição é a mesma que a de qualquer outra falta.