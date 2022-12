Com vitória da Argentina, Copa do Mundo de 2022 é a terceira decidida nos pênaltis

Neste domingo, 18, a Argentina venceu a França e levou para a casa o troféu de campeã na Copa do Mundo de 2022.

A vitória foi suada, com reviravoltas até os minutos finais da partida. França e Argentina empataram com 3 gols e tiveram que ir para a disputa de pênaltis.

Do lado francês, os gols foram do artilheiro Mbappé. Já os responsáveis pelos gols argentinos foram Messi, com dois tentos, e Di Maria, com um.

Quantas Copas do Mundo foram decididas nos pênaltis?

Esta é a terceira Copa do Mundo decidida nos pênaltis. Antes, os campeonatos de 2006 e 1994 também foram para as penalidades máximas.

Em 2006, França e Itália empataram em um a um. O campeonato foi ganho pela Itália, nos pênaltis. Na ocasião, o jogo também era uma despedida de um astro, Zinédine Zidane, encerrou a carreira com um lance polêmico. A dez minutos do final do jogo, Zidane deu uma cabeçada no adversário Materazzi e foi expulso.

Já em 1994, disputavam a taça de campeão do mundo Brasil e Itália, que também tiveram um jogo suado e empataram em zero a zero. Após os pênaltis, Brasil venceu e conquistou o título de tetracampeão.

LEIA TAMBÉM:

Memes do título da Argentina na Copa do Mundo viralizam; veja os mais engraçados

Chuteira de ouro: quem é o artilheiro da Copa do Mundo de 2022

O que França e Argentina têm em comum além da Copa