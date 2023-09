Com sete títulos na Fórmula 1, Hamilton ganha quase 50% menos que bicampeão Verstappen; veja ranking

A revista Forbes divulgou um ranking com os salários de todos os 20 pilotos da Fórmula 1. Atual bicampeão da principal categoria do automobilismo mundial, Max Verstappen, da RBR, lidera a lista. O que mais chamou a atenção, no entanto, foi a disparidade entre os valores pagos a ele e Lewis Hamilton.

Detentor de sete títulos mundiais, o inglês recebe 35 milhões de dólares, 20 milhões (ou 45%) a menos que o piloto holandês, que recebe 55 milhões. Com apenas cinco vitórias na principal categoria do automobilismo mundial, Charles Leclerc, da Ferrari, vem em terceiro, recebendo 24 milhões de dólares.

Bicampeão mundial (assim como Verstappen), Fernando Alonso (da Aston Martin) é apenas o décimo na lista, ganhando o mesmo que Pierre Gasly (Alpine) e Kevin Magnussen (Haas): 5 milhões de dólares. O salário do espanhol chegou a 33 milhões durante sua passagem pela McLaren e a 27 milhões na Alpine.

Segundo estimativas da Forbes, o rendimento dos pilotos em 2023 aumentou 25% a mais em relação à temporada anterior. Neste contexto, destaca-se a posição de Lando Norris, o jovem piloto da McLaren de 23 anos, que supera Carlos Sainz (Ferrari), Checo Pérez (Red Bull), George Russell (Mercedes) e Fernando Alonso em ganhos com salário.

Salários do grid da Fórmula 1 em 2023