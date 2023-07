Com R$ 3,4 milhões investidos na base em 2022, Sport recuperou certificado de clube formador

Após quase três anos, o Sport voltou a cumprir as exigências da CBF e recuperou o Certificado de Clube Formador (CCF).

O selo, que reconhece e premia as equipes que se comprometem com a formação de atletas, foi retomado após um investimento de R$ 3,4 milhões no setor das categorias de base em 2022, com contratação de mão de obra especializada, conforme pede a CBF; reformas nos quartos; compra de ar-condicionados; novas camas, entre outros.

Dentre algumas das exigências para a obtenção do selo estão: participação em competições oficiais, apresentação de documentos, e custeio de assistência técnica, médica, psicológica e educacional aos jovens atletas. O Certificado de Clube Formador é uma ferramenta regulamentada em 2012 e deve ser renovado a cada nova temporada.

“Realizamos nos últimos meses, diversas melhorias no centro de treinamento visando maior conforto aos jovens. Durante o ano passado tivemos investimento recorde no departamento e a projeção para este ano é que o orçamento seja ainda maior. Entendemos que a base é quem pavimenta o futuro do Sport e que investir no desenvolvimento dos atletas é o que irá elevar o patamar do clube”, destaca João Marcelo, coordenador geral da base do Sport, que prevê orçamento de R$ 4 milhões no setor para a atual temporada.

O certificado também é usado como critério de participação em torneios nacionais e continentais, conforme as condições do Licenciamento de Clubes da CBF e da Conmebol, e garante outros benefícios como o registro dos contratos de formação com atletas a partir de 14 anos, além do direito de preferência na renovação e requerimento de indenização se o atleta se transferir para outro clube.