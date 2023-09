Com presença da Meta, terceira edição da Brasil Ladies Cup 2023 é oficializada para dezembro

A terceira edição da Brasil Ladies Cup, evento de futebol feminino que apresenta workshops, ativações e ações sociais voltadas à modalidade, está confirmada para ocorrer entre os dias 3 e 10 de dezembro.

Com partidas em São Paulo, o campeonato terá como novidade a participação inédita da gigante norte-americana Meta, companhia responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, que terá os naming rights da competição.

O formato será o mesmo das edições anteriores, com oito clubes divididos em dois grupos e o líder de cada grupo avança para a final - em 2022, o Flamengo superou o Internacional por 1 a 0, na Fonte Luminosa, em Araraquara-SP, e ficou com o título. Entre as equipes brasileiras confirmadas, estão: Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Internacional, Santos e São Paulo. Os outros times serão anunciados em breve.

Todas as partidas contarão com transmissão dos canais SporTV, além de a decisão do título ser transmitida também pela TV Bandeirantes para todo o Brasil. A primeira fase da terceira edição acontecerá no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, cidade da região metropolitana de São Paulo. A grande final está programada para ocorrer no estádio do Canindé, casa da Portuguesa-SP.

Fábio Wolff, membro do comitê organizador, ressalta a popularidade do futebol feminino no país e as expectativas para a realização do evento. “É o terceiro ano seguido que promovemos a competição e, mais uma vez, encontramos o esporte em um patamar acima. O torneio tornou-se a Semana do Futebol Feminino no Brasil, que vem se consolidando no calendário competitivo com a presença dos maiores clubes do país, equipes internacionais e alto nível técnico. Esta evolução é comprovada pela chegada de uma das maiores empresas do mundo, a Meta, elevando ainda mais o patamar do evento e da modalidade”.

Após duas edições de sucesso, o evento reforça a importância do desenvolvimento da modalidade através do poder público. O Brasil Ladies Cup 2023 é fruto de uma parceria com a Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo.

Assim como nas outras realizações, a Brasil Ladies Cup 2023 terá workshops, ativações e ações sociais durante toda a semana programada, com palestras voltadas para temas relevantes no desenvolvimento da modalidade no Brasil. Thais Picarte, gestora esportiva, será a responsável técnica.

A Meta Brasil Ladies Cup 2023 conta com os patrocinadores: Sabesp (Master); EMS, Wickbold e Poder Sports (Ouro); New Holland, Vedacit, Algar e Tereos/Açucar Guarani (Prata); Bic, Levity, Joli e Odontocompany (Bronze).