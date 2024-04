Com premiação recorde, brasileiros iniciam busca pelo título da Libertadores nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 2, duas das sete equipes brasileiras classificadas para os grupos da Libertadores 2024 iniciam o caminho em busca do título, casos do Flamengo e do Grêmio, que jogam fora de casa contra Milionários-COL e The Strongest-BOL, respectivamente. Estes clubes, assim como os demais classificados, já garantiram cerca de R$ 30 milhões em premiações, somente pela presença na fase de grupos. O valor é o dobro do que a Conmebol oferecia nesta etapa do torneio, na temporada passada.

Já em relação às outras fases, outro aumento significativo é o da premiação ao campeão, que receberá, somente pelo título, um montante na casa dos R$ 116 milhões. As cifras são 28,9% maiores em relação aos R$ 90 milhões que o Fluminense garantiu após a vitória na decisão contra o Boca Juniors em 2023. Este aumento promovido pela Conmebol, inclusive, fez com que a Libertadores passasse a oferecer a maior premiação ao campeão entre todas as competições no mundo, superando até mesmo a Champions League, que pega cerca de R$ 108 milhões ao vencedor da decisão.

Com 13 marcas parceiras para a Libertadores nesta temporada, a Conmebol tem os patrocinadores como importantes aliados para angariar receitas. Nove das marcas são direcionadas à competição masculina (Amstel, Coca-Cola, Crypto.com, EA Sports, Hyundai, Mastercard, Mercado Livre, SportingBet e TLC), sendo outras quatro partners da entidade (Absolut Sport, DHL Puma e Powerade).

Para Fernando Paz, diretor comercial da Absolut Sport, agência de experiências esportivas que é parceira oficial da Conmebol, a valorização da Copa Libertadores a cada temporada não é por acaso. Nesse sentido, o executivo ressalta processos importantes adotados pela organização do torneio, ao longo dos últimos anos, como forma de valorizar o produto:

“Hoje em dia, identificamos uma constante preocupação da Conmebol em possibilitar que os torcedores vivenciem uma experiência completa. Na final de 2023, por exemplo, concretizamos inúmeras ativações nesse sentido, em parceria com os patrocinadores oficiais da entidade. Dentre elas, destaco a oportunidade em que ‘vestimos’ o Cristo Redentor com as cores do Fluminense, após a conquista do título. Experiências como essas, para além das quatro linhas, desempenham grande papel para valorizar ainda mais o torneio”, completa Paz.

Já Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, também destaca que o aumento significativo nos valores das premiações tem grande impulso a partir dos novos contratos de direitos de transmissão:

“A licitação feita no ano passado, com duração até 2026, reserva à TV Globo a exibição dos jogos na TV aberta. Na fechada, o Grupo Disney e a Paramount são as alternativas para os torcedores. Novos contratos de transmissão dão ainda mais destaque à Libertadores, que sem dúvida nenhuma, é o principal torneio do continente”.

Com grande atratividade, o torneio levou cerca de 1,6 milhão de torcedores aos estádios do país, durante a edição passada, o que resulta em uma média de quase 42 mil por jogo. Nesse sentido, Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que administra camarotes em oito estádios do futebol, destaca o prestígio do público brasileiro pela competição, e explica como ela também impulsiona os players que administram espaços premium nos locais dos jogos:

“Sem dúvida nenhuma, a semifinal da Taça Libertadores é o produto mais valorizado que podemos oferecer a quem quer frequentar os nossos camarotes. O valor do ingresso é caro, mas em eventos desse calibre podemos pensar em experiências únicas, e com boa adesão do público, para pessoas que não estão acostumadas a encontrar esse tipo de ação em um estádio de futebol”.

Nessa linha, a própria busca pelos ingressos nos setores gerais dos estádios também faz com que os clubes faturem mais, ao elevar os preços, principalmente nas fases decisivas. É o que explica Cristiano Maschio, CEO da Qesh, coretech que oferece soluções tecnológicas para operações financeiras:

“A Libertadores é o mais prestigiado torneio entre clubes de futebol da América, e um dos principais do mundo. Com a competição no centro dos holofotes, sua crescente valorização como um todo, em um cenário de alta dos contratos de patrocínio, também reflete em questões como a elevação da demanda por ingressos e a busca dos torcedores por viverem experiências diferenciadas. Sendo assim, é natural que o preço das entradas também se eleve”.

Entre outras formas com as quais os clubes brasileiros podem ampliar o faturamento durante a Libertadores, Sara Carsalade, Co-founder e responsável pela vertical de Esportes da Somos Young, empresa especializada no atendimento a sócios torcedores, com trabalhos em equipes como Cruzeiro, Vasco e Bahia, destaca como as equipes podem aproveitar o impacto da competição para impulsionar os programas de associados:

“A Libertadores virou a “queridinha” de todos os torcedores. É o título mais sonhado por todos. Isso faz com que a busca por ingressos nos jogos seja ainda maior. Por isso, quem é sócio-torcedor sai em vantagem, contando com benefícios que se tornam ainda mais valorizados. Estar numa competição como essa é de grande importância para o clube aumentar o número de participantes do programa, o que elevará ainda mais o faturamento da equipe”, explica.