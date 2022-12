Com o título da Copa do Mundo, Argentina ganha premiação milionária; veja valores

A Argentina é a grande campeão da Copa do Mundo do Catar. Além de ser elevada ao status de melhor seleção do mundo, os argentinos vão levar um prêmio milionário para casa. A Fifa definiu no inicio deste ano que vai pagar mais de R$ 2 bilhões em premiações no torneio, valor 10% a mais em relação a Copa do mundo da Rússia.

Só pela participação, as 32 seleções receberam uma ajuda de custo de US$ 1,5 milhão. Quem disputou as três partidas da fase de grupos e foi eliminado, levou para casa US$ 9 milhões.

As 8 seleções que foram eliminadas nas oitavas de finais faturaram US$ 13 milhões, e os que ficaram pelo caminho nas quartas de finais, como foi o caso do Brasil, receberam de consolação US$ 17 milhões.

O Marrocos, quarto colocado, recebeu US$ 25 milhões, cerca de R$ 127 milhões, e a Croácia, terceira colocada ganhou US$ 27 milhões, cerca de R$ 138 milhões. A frança, vice-campeã, também terá um valor milionário para receber apesar da decepção da derrota. O segundo lugar receberá US$ 30 milhões, cerca de R$ 153 milhões.

Já a Argentina, seleção campeão do Mundial, vai embolsar US$ 42 milhões, equivalente a R$ 222 milhões em conversão direta. Esse será o maior prêmio na história das Copas do Mundo.

Os valores pagos para as seleções são apenas uma parte da arrecadação bilionária da Fifa com o Mundial. A entidade máxima do futebol anunciou que lucrou US$ 7,5 bilhões com a atual edição do torneio, um recorde. Na Copa de 2018, na Rússia, a Fifa lucrou US$ 5,4 bilhões.

Premiações da Copa do Mundo 2022