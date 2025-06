Com Neymar 'de fora', Vini Jr. se torna camisa 10 da Seleção de Carlo Ancelotti; veja a enumeração Numeração será usada tanto no confronto contra o Equador quanto na partida contra o Paraguai, na próxima terça-feira, 10

Vini Jr, jogador do Real Madrid, é eleito Melhor Jogador do Mundo pelo The Best (Buda Mendes / Equipe/Getty Images)