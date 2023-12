Com maior média de público da história, Brasileirão 2023 quebra recordes dentro e fora de campo

O Brasileirão 2023 chegou ao fim com diversos jogos repletos de gols e disputas por título e rebaixamento até a última rodada. Nos gramados, a competição terminou com média de 2,49 gols por partida, melhor índice desde 2011 – ano em que o número foi de 2,68. Já fora das quatro linhas, a atual edição se destaca pela média recorde de mais de 26,5 mil torcedores por partida, e supera com folga a marca de 22.953 registrada em 1983.

Em comparação com 2022, ano com a terceira maior proporção de público da história (21.646 mil), o Brasileirão 2023 também se destaca pela receita total de R$ 486 milhões registrada pelos clubes em bilheteria, valor que supera em 58% as cifras do último ano.

No total, 10 dos 20 times mantiveram público médio acima dos 30 mil, algo inédito em outras edições. Dentre as equipes que mais contribuíram para lotar os estádios, o Flamengo lidera com média próxima aos 57 mil. Já o campeão Palmeiras, manteve proporção em torno dos 33 mil e é apenas a sétima melhor equipe no quesito, superada também pelos rivais São Paulo (43 mil) e Corinthians (38 mil), além de Bahia (36 mil), Fortaleza (34 mil) e Atlético-MG (33 mil).

Dono da sexta maior média de público do campeonato, com pouco mais de 33 mil torcedores por jogo, o Atlético-MG destaca-se também pelo crescimento de 15% na presença do público desde a inauguração da Arena MRV. Na nova casa, o Galo tem presença média próxima aos 35 mil, contra 30 mil em comparação aos jogos disputados em outros estádios. Com capacidade para 46 mil pessoas, a nova arena tem sido um dos diferenciais do clube em função de tecnologias como aplicativo para aquisição de ingressos, vaga de estacionamento e bebidas, além da utilização de moderno sistema de reconhecimento facial para a entrada dos torcedores.

"A Arena MRV é referência tecnológica dentro da América Latina, com fatores que facilitam e otimizam a experiência do público. É um estádio revolucionário projetado para proporcionar momentos inesquecíveis aos fãs e com potencial para atrair cada vez mais torcedores", comenta Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply, companhia responsável pela implementação do sistema de reconhecimento facial e pelo fornecimento de hardware no local.

Outros dos diferenciais para os clubes levarem mais torcedores aos estádios são os programas de associados. No caso do Fortaleza, por exemplo, a maior parte da presença da torcida foi impulsionada pelos sócios do Tricolor. A categoria representou 60% de todo o público registrado durante o campeonato, proporção que é a melhor entre as equipes do nordeste e sexta maior no geral.

“A presença de nosso torcedor no Castelão é sempre um grande diferencial e, para isso, também contamos com o programa de associados como fator de extrema importância. Atualmente contamos com mais de 43 mil associados, número que representou um salto de mais de 36 mil em relação ao início da minha gestão, no final de 2017. Realizamos várias ações junto aos nossos sócios com o intuito de fomentar cada vez mais novas adesões", explica o presidente do Leão, Marcelo Paz.

Entre as demais equipes, aquelas que mais levaram sócios-torcedores aos estádios são Corinthians, com frequência de 86%, além da dupla Coritiba (83%) e Athletico-PR (77%). Na sequência, também destaca-se o Internacional, com cerca de 63% do público total composto por sócios. A categoria, inclusive, tem tido promoções especiais para os jogos das últimas rodadas no Beira-Rio e, nos últimos meses, chegou ao número recorde de 129 mil adesões.

Renda milionária

Além do destaque em relação ao público presente nos estádios, os R$ 486 milhões somados em bilheteria pelos clubes ao longo do Brasileirão 2023 representam aumento de quase R$ 180 milhões em relação aos cerca de R$ 307 milhões arrecadados em 2022. Equipe de maior orçamento do país, o Flamengo também foi quem mais faturou com venda de ingressos durante a competição, com cerca de R$ 69 milhões somados ao longo dos jogos, valor que supera em mais de R$ 20 milhões os R$ 47 milhões arrecadados pelo São Paulo. Na sequência, destacam-se Corinthians (R$ 42,9 milhões), Palmeiras (R$ 42 milhões) e Grêmio (R$ 41 milhões).

Dentre as equipes, três possuem arenas modernas – casos de Corinthians, Grêmio e Palmeiras –, além de o Flamengo atuar no Maracanã, que passou por reformas para a Copa do Mundo de 2014. De acordo com a Alessandro Tomazelli, CEO da CIA do Tomate, empresa que trabalha com camarotes infantis em estádios de futebol, as cifras arrecadadas pelas agremiações também são impulsionadas pela modernidade dos estádios, bem como a capacidade das arenas virarem espaços multiusos, com a implementação de camarotes e ativações para fidelizar o torcedor.

“Estádios como a Neo Química Arena, o Allianz Parque, o Maracanã ou a Arena do Grêmio são espaços nobres do futebol brasileiro. No geral, as arenas contam com um potencial maior para a realização de atividades que não estamos acostumados a encontrar em estádios de futebol, como a realização de camarotes voltados para o público infantil, instalação de brinquedos temáticos e até festas no interior dos estádios. Além de ser algo que não trabalha a operação do jogo, também gera uma nova fonte de receita para os clubes”, comenta Alessandro, responsável por projetos no Allianz Parque, Neo Química Arena e no Estádio Nilton Santos.

Na casa palmeirense, por exemplo, há atrativos como opções de alta gastronomia, com restaurantes gourmet administrados pela GSH Live. Já entre as outras equipes paulistas, incluindo o alviverde, todas contam com camarotes que fornecem experiências como atrações musicais antes das partidas, além de serviço de comidas e bebidas e até a oportunidade de assistir aos jogos na companhia de ídolos do clube.

"Os camarotes são projetados para oferecer diversas opções que ampliam as fontes de renda dos clubes durante as partidas. Também fornecemos grande conforto e atrações diferenciadas antes dos jogos, para proporcionar experiências únicas", afirma Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, que opera no Camarote dos Ídolos no Morumbi, no FielZone na Neo Química Arena, no Fanzone no Allianz Parque, e no Boteco Santista na Vila Belmiro.