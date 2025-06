Com jogo seguro, Bia Haddad estreia em Wimbledon com vitória por 2 a 0

Depois da eliminação de virada na primeira rodada em Roland Garros, em maio, Bia Haddad retornou aos grand slams da temporada em grande estilo. A brasileira demonstrou resiliência e concentração na vitória segura sobre a eslovaca Rebecca Sramkova, por 2 sets a 0 — parciais de 7/6 (9) e 6/4 — em jogo de 2h3min de duração.

Cabeça de chave número 21 do torneio de simples feminino de Wimbledon, Bia Haddad fez sua estreia contra a 34ª melhor do mundo. Foi o sétimo encontro entre as duas tenistas, e a brasileira aumentou ainda mais a distância no retrospecto. Com a quinta vitória no confronto — a última havia sido de Sramkova, no México em fevereiro —, a paulista demonstrou em quadra o porquê das 14 posições que as separam no ranking da WTA.

Desta vez, no entanto, Bia Haddad provou que o trabalho na parte mental está em dia. Nos momentos difíceis da partida, quando Sramkova ameaçava seu serviço, ela se manteve atenta e conseguiu salvar as quebras. Já quando encaixava o primeiro saque, conseguia manter a vantagem no restante do game, e a tranquilidade foi essencial para a vitória do primeiro set, no tie-break.

Os primeiros games deram o tom de que o duelo seria disputado ponto a ponto do início ao fim. Em 1h11, as tenistas travaram uma batalha que exigiu não apenas técnica e força física, mas uma capacidade mental impressionante. Focadas, as duas trocaram apenas uma quebra de saque até levar o set para o tie-break. Bia não vacilou e conseguiu salvar dois set points, e, com o serviço decisivo, fechou a primeira parcial em 7/6, 9 a 7.

Com a confiança em alta, Bia Haddad voltou para o segundo set ainda mais concentrada e resiliente. Mesmo quando não conseguia alcançar todas as bolas do arsenal variado da eslovaca, a brasileira não via nenhum ponto como perdido antes de dar tudo de si. No quarto game, salvou uma quebra de serviço após sair perdendo por 40 a 0, e na sequência quebrou o saque de Sramkova e confirmou o serviço, chegando a 4 a 2 no placar.

Não precisou de muito mais do que isso para que a brasileira encerrasse o segundo set com um 6/4, mostrando suas credenciais na estreia em Wimbledon. Na próxima fase, ela enfrenta a vencedora do duelo entre a inglesa Dart e a húngara Galfi, que se enfrentam na terça-feira.