Com investimento de R$ 22 mi, Bragantino aposta em novo estádio para impulsionar receitas e conexões

O Red Bull Bragantino deu mais um passo importante em sua estratégia de crescimento ao inaugurar o novo Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, projetado para potencializar as receitas do clube.

Antes mesmo de sua estreia, o estádio já rendeu resultados expressivos: o número de camarotes foi triplicado, passando de 7 para 23, todos já vendidos pela equipe comercial do clube.

De acordo com dados fornecidos pelo Bragantino à EXAME, as principais aquisições vieram de empresas regionais, que utilizam os espaços tanto para torcer quanto para estabelecer conexões comerciais. O valor de cada camarote foi elevado em 100%, com o investimento total no novo estádio de pelo menos R$ 22 milhões.

O projeto, que também contempla um lounge no térreo como área de networking, visa oferecer experiências exclusivas aos torcedores e patrocinadores. O espaço conta com serviço de catering e open food, além de uma posição privilegiada no estádio. Com a estreia do novo estádio, o clube viu uma evolução de 33% na receita gerada em 2024, em comparação com o ano anterior, e espera um aumento de 40% com a venda dos novos camarotes.

O novo estádio será uma das entregas finais do clube, com o Nabi Abi Chedid, atual casa do time, passando por uma reforma completa para se transformar na Red Bull Arena. Com a expectativa de seguir crescendo em receita e prestígio, o Bragantino demonstra, cada vez mais, sua capacidade de unir esporte e negócios de forma eficaz.

A viabilidade do uso do estádio foi garantida por meio de uma concessão firmada com a Prefeitura de Bragança Paulista. Com a conclusão da nova arena, o Estádio Cícero de Souza Marques será destinado à comunidade local, reforçando o compromisso do clube com o crescimento do esporte na cidade e com a criação de um legado para os moradores.

Perto da liderança do Brasileirão

Dentro de campo, o Red Bull Bragantino também comemorou sua estreia com vitória: a equipe derrotou o Mirassol por 1 a 0, assumindo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, empatado com o Palmeiras.

Neste sábado, 10, o Massa Bruta disputa a liderança do Brasileirão, em sua 8ª rodada, com Grêmio.

Com 16 pontos, o Massa Bruta está empatado com o líder Palmeiras, mas ocupa a segunda posição devido ao saldo de gols, que é inferior ao do rival. Uma vitória colocaria a equipe, ao menos temporariamente, na liderança da tabela.

Já o Tricolor gaúcho enfrenta uma situação oposta. Na 13ª posição, o time tem apenas um ponto de vantagem sobre o Fortaleza, que está na zona de rebaixamento.

Onde assistir ao jogo Red Bull Bragantino x Grêmio?

O confronto entre Grêmio e Red Bull Bragantino, pela 8ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).