Com investimento de até R$ 15 milhões, Arena Hub acelerará startups do esporte no Brasil

Grande centro de fomento à inovação no esporte da América Latina, o Arena Hub anunciou a criação do Sports Angels, um veículo de investimentos voltado para startups com soluções para a indústria do esporte.

O projeto, lançado em parceria com a gestora de fundos SLAT Ventures, pretende injetar até R$ 15 milhões, em um período de cinco anos, em projetos voltados para o desenvolvimento do setor desportivo.

O principal objetivo do Sports Angels é alavancar, por meio do aporte financeiro, iniciativas inovadoras que tragam evolução, crescimento e melhorias ao ecossistema esportivo, com disponibilidade de financiamento para startups de todo o território nacional.

Investimento em startups

O veículo será responsável também pelo investimento em startups que participarem do programa de aceleração Podium Labs, promovido pelo Arena Hub, cujos detalhes serão revelados em breve. As principais informações sobre o Sports Angels podem ser encontradas em sportsangels.com.br.

“Estamos muito empolgados com essa iniciativa, pois o ecossistema de startups nunca esteve tão aquecido como agora. O Arena Hub sempre procurou criar conexões e soluções para empresas e entidades esportivas através dos programas de inovação, que servem como base para o nosso novo momento.

O Sports Angels se posiciona como um facilitador para o desenvolvimento e a inovação no setor esportivo, proporcionando às startups a oportunidade de receber conhecimento especializado, acesso a investimentos estratégicos e uma rede de contatos abrangente", afirma Fernando Patara, cofundador e Head de Inovação do Arena Hub.

“Estamos muito felizes com o Sports Angels, sob a gestão do nosso braço de atuação para micro VCs, a SLAT Catalyst, que oferece oportunidades para instituições em busca de inovação em seu nascimento, com foco em startups pre-seed e seed.

O fundo com o Arena Hub é a concretização desse projeto promissor, com um dos fundos pioneiros de venture capital no segmento esportivo no Brasil, em consonância com a nossa essência, a inovação", comemora Sandro Valeri, General Partner da SLAT Ventures.

Investidores, empresas e até mesmo atletas procuraram fomentar novos negócios no setor, caso do ex-goleiro e campeão mundial Iker Casillas, que fundou o SportBoost, um acelerador de startups ligado ao mundo esportivo.

Astros da NBA, como James Harden, Kevin Durant e Russell Westbrook também mergulharam com investimentos no mundo das startups, nos setores de entregas e saúde, por exemplo.

Além de atletas, empresas no Brasil passaram a investir mais em startups através do Corporate Venture Capital (CVC). Segundo pesquisa recente da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCap), cerca de 83% de companhias de médio e grande portes possuem projetos para investimentos em startups, com empresas dos setores de indústria, energia, saúde, serviços e tecnologia da informação.

Segundo relatório global publicado em maio pela SportechX, o Brasil é o principal país emergente em investimentos para startups, com US$ 805 milhões acumulados entre 2018 e 2022. Estados Unidos, com US$ 16,8 bilhões, e China, com US$ 3,9 bilhões, são os líderes mundiais no período. A cidade de São Paulo, de acordo com o estudo, surge como a próxima grande cidade sportech, com apoio de trabalhos relacionados ao engajamento do fã, avanços na legalização das apostas esportivas no Brasil e o crescimento das FitnessTech.

Em 2022, o relatório "Global SportsTech VC" apontou que cerca de US$ 10 bilhões foram investidos em sportstechs no mundo, que englobam 487 startups.

O valor médio de investimento ficou em torno de US$ 22 milhões por empresa, com as áreas de experiência do fã, atividade e performance e governança como as principais beneficiadas no cenário global. Até 2026, estima-se que mais de US$ 40 bilhões serão investidos nesta indústria, além de, no Brasil, as sportstech poderem influenciar até 180 milhões de pessoas nos próximos anos.

"O Arena Hub tem procurado cada vez mais reforçar a importância do papel da inovação para o esporte, ultrapassando fronteiras e interagindo com parceiros de todas as partes do mundo. Com nossa presença em Portugal e nosso alcance internacional, promovemos conexões, geração de negócios, troca de conhecimento, além de trabalharmos junto à nossa comunidade e a uma ampla gama de parceiros para desenvolvermos a indústria esportiva. O Sports Angels é mais uma iniciativa com esse propósito”, ressalta Ricardo Mazzucca, CEO do Arena Hub.

Localizado no Allianz Parque, o Arena Hub conta com mais de 150 startups, cerca de 150 entidades esportivas e vários parceiros estratégicos, dentre eles mais de 15 hubs internacionais na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.