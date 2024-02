Com fortalecimento das equipes e premiação recorde, Copa do Nordeste consolida crescimento em 2024

Passadas as fases preliminares, a Copa do Nordeste se inicia no próximo sábado, 3, com 16 equipes na disputa e a expectativa por grande competitividade. Com cada vez mais prestígio nos últimos anos, o torneio soma parceiros importantes e também promete uma disputa acirrada fora dos gramados, ao reunir equipes com projetos esportivos que têm resultado em novos modelos de gestão e a arrecadação de mais receitas, além de ampliar a visibilidade e o valor de marca dos clubes participantes.

Os rivais Fortaleza e Ceará, por exemplo, são dois dos clubes que obtiveram maior valorização entre 2020 e 2023, conforme recente estudo da Sports Value, que apontou o Leão como o terceiro a ter maior valorização no Brasil no período, de 152%, enquanto o rival alvinegro cresceu 62% e ficou na nona colocação no ranking nacional.

No caso do Fortaleza, o clube conta com projeto de gestão de longo prazo, desde 2017, quando Marcelo Paz assumiu a presidência do clube. Atualmente ele é CEO da SAF do Fortaleza, constituída em 2023, e destaca como o Leão vem apostando cada vez mais no crescimento da marca, inclusive com maior exposição internacional, a partir sucessivas participações na Libertadores e o vice da Copa Sul-Americana em 2023.

Outra equipe de destaque na Copa do Nordeste é o Bahia, que conta com investimentos do grupo City e, para esta temporada, reforçou o elenco com nomes de destaque, como o meia Everton Ribeiro, e realizou três das maiores compras do futebol nordestino, casos de Caio Alexandre, Jean Lucas e Moisés. Fora de campo, também há acordos de destaque que fortalecem o clube, como o contrato de patrocínio com o Esportes da Sorte, o maior da história da agremiação, além de parcerias para impulsionar o programa de sócios-torcedores, que em dezembro chegou à marca histórica de 55 mil associações.

“Entendemos que é necessário tratar o torcedor com o respeito que ele merece. Buscamos inverter a ótica presente no futebol brasileiro em que, muitas vezes, parece que o clube faz um favor ao deixar o apoiador se tornar um sócio. O torcedor é a figura mais importante e os clubes precisam estar prontos para atendê-los. Essa é a linha que construímos dentro do projeto com as equipes”, destaca Henrique Borges, CEO da Somos Young, empresa que realiza o atendimento aos sócios-torcedores do Bahia.

Maiores patrocínios

Também há clubes que mantêm patrocínios importantes, caso do Vitória, com o Fatal Model, parceira do Leão da Barra desde o início de 2023 e que inclusive já realizou proposta de R$ 100 milhões para dar nome ao Barradão, estádio do clube, por dez anos de contrato. Campeão da Série B em 2023, a equipe tenta neste ano o quarto título da Copa do Nordeste.

Nesse cenário, Rene Salviano, CEO da Heatmap, agência que atua com marketing e patrocínio esportivo, ressalta o novo momento vivido pelo futebol nordestino e pela Copa do Nordeste nos últimos anos: “Estamos presenciando um momento em que as equipes brasileiras, em geral, têm se destacado com a geração de novas fontes de receitas e a profissionalização dos modelos de gestão, e com os clubes do Nordeste não é diferente. Esse movimento, com certeza, valoriza muito a competição”, avalia.

Além da competitividade dentro de campo, neste ano a Copa do Nordeste segue com visibilidade em alta e contará com partidas transmitidas via streaming pelo DAZN, além de opções nos canais Nosso Futebol, ESPN e SBT, sendo o último na TV aberta. A competição ainda conta com parceiras como a Perdigão, que pretende ampliar ainda mais o alcance do torneio.

Outro parceiro de destaque da competição é a Penalty, desde janeiro de 2023, com a bola ‘Asa Branca’, leds e uniforme de arbitragem. A empresa tem forte ligação com a região, já que todas as três fábricas ficam no Nordeste: duas na Bahia e uma na Paraíba. "O fato das nossas três fábricas estarem no Nordeste, já faz a região ser importante para nós, em todos os sentidos. Pensando só na Copa do Nordeste, o nordestino é apaixonado pelo futebol, lotando estádios, engajando nas redes sociais e isso faz a competição crescer cada vez mais, se tornando um grande atrativo comercial e possibilitando que as marcas se conectem com o público", analisa Bruno Martins, coordenador de marketing da Penalty.

Seguindo pela linha da visibilidade da competição, o presidente do Sport, Yuri Romão, também destaca as redes sociais como importante diferencial, já que o rubro-negro destaca-se, atualmente, como o clube nordestino com mais seguidores nas mídias digitais, aparecendo na 14ª colocação no ranking nacional: “As redes sociais são importante forma de informação e de engajamento com os torcedores. E estarmos entre os 15 mais bem colocados do país no ranking de audiência mostra a fidelidade do nosso torcedor e a resposta bastante positiva ao nosso trabalho”, afirma.

Retorno financeiro aos clubes

Comercialmente, a competição ainda se destaca pelo retorno financeiro oferecido aos clubes. Neste ano, será distribuída a maior premiação da história do torneio, com cerca de R$ 49 milhões ao todo. “A região Nordeste reúne milhões de fãs apaixonados pelo futebol e apresenta enorme potencial para angariar receitas. Tanto os clubes quanto o torneio vêm se fortalecendo, o que por sua vez estimula o potencial comercial da competição assim como o aumento nas premiações”, avalia Rogério Neves, CEO da Motbot, empresa que atua com crowdfunding esportivo, atendendo clubes, atletas olímpico e instituições de caridade.

Embalada pelo crescimento do futebol na região, a Casa de Apostas sacramentou, no final de 2023, a compra dos naming rights da Arena Fonte Nova, em acordo válido por quatro temporadas. “Sabemos do potencial do futebol no nordeste e tivemos enorme satisfação em concretizar essa ação de grande magnitude, em que esperamos bons frutos tanto para a Casa de Apostas quanto para a Arena Fonte Nova e, principalmente, para o público. Além disso, também celebramos a aquisição de cotas de patrocínio nas transmissões do SBT durante a Copa do Nordeste, que é a paixão do povo nordestino e apresenta cada vez mais destaque no cenário nacional”, destaca Anderson Nunes, head de negócios da companhia.

Outra companhia que aproveitou esta crescente é a Soccer Hospitality, responsável pela gestão de camarotes em cinco estádios da série A, e que irá inaugurar o segundo espaço premium em estádios do Nordeste. Com ativações inusitadas em um estádio de futebol, como shows ao vivo, open bar, barbearia e até estúdio de tatuagem, o Esquadrão Zone ficará localizado na Fonte Nova e deve ser inaugurado no mês de março. A empresa também opera o Timbuzone, camarote no Estádio dos Aflitos, casa do Náutico-PE.

“A expansão da empresa para o Nordeste foi extremamente importante para a nacionalização da Soccer Hospitality. A ideia é levar para a Arena Fonte Nova, que é um dos principais palcos do futebol brasileiro, um projeto diferente do que estamos acostumados em um estádio de futebol, com uma experiência completa para que a partida passe a ser apenas um detalhe com tantas atrações”.

Já no ramo dos uniformes, Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, empresa que atende quatro clubes na região, ressalta a busca do torcedor nordestino pela compra de produtos oficiais, o que ajuda a movimentar as receitas dos clubes e abre possibilidades para novas ativações:

“É uma região completamente apaixonada por futebol. Hoje, quase metade dos clubes que atendemos atuam no Nordeste, local que conta com uma riqueza cultural impressionante. Para criar novas coleções, sempre buscamos trazer aspectos para remeter a algum aspecto regional para engrandecer os projetos. Assim como fizemos em outras oportunidades, teremos ativações especiais para a Copa do Nordeste, que é um torneio de grande visibilidade nacional”.