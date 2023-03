Com espaços temáticos, ligas americanas inovam e se consolidam no mercado brasileiro

As principais ligas de esportes americanos estão no gosto do torcedor brasileiro. Com o crescimento do interesse do público e no consumo, NBA e NFL, duas das maiores competições do mundo, solidificam eventos presenciais no país e oferecem oportunidades de inovação e novos negócios no mercado nacional.

A ação mais recente veio do futebol americano, com a realização do evento “NFL in Brasa”, o primeiro oficial da liga no Brasil, nos dias 11 e 12 de fevereiro, em São Paulo. Com o comparecimento de cerca de 7 mil pessoas ao todo, o espaço ofereceu ativações com patrocinadores e parceiros da NFL, venda de produtos licenciados e imersões práticas no esporte, como chutar um field goal. O ápice do evento foi a transmissão do Super Bowl LVII, que teve a vitória do Kansas City Chiefs por 38 a 35 diante do Philadelphia Eagles.

De acordo com números de novembro de 2022 da Sponsorlink, pesquisa do IBOPE Repucom, 35,4 milhões de brasileiros se declaram fãs de futebol americano - de um universo de 110,5 milhões de internautas brasileiros com 18 anos ou mais. Um dos fatores para o crescimento da NFL no país está nas transmissões das partidas. Na última temporada, além da ESPN na TV paga e do Star+ no streaming, a NFL voltou à TV aberta com transmissões na RedeTV, que adquiriu os direitos para exibir partidas até 2025.

O caminho seguido pela NFL foi trilhado com base na NBA. Durante as Finais 2022, ao longo de três semanas, a principal liga de basquete retomou presencialmente a NBA House, um espaço temático no Shopping Eldorado, na zona oeste de São Paulo, após duas edições digitais devido à pandemia. A casa, com 4 mil m², recebeu mais de 40 mil pessoas e teve ativações de parceiros, brindes, shows e outras atrações, além da transmissão das partidas da grande final que levaram ao heptacampeonato do Golden State Warriors. O espaço também foi o foco das celebrações, em solo nacional, do aniversário de 75 anos da NBA.

“O que essas duas grandes ligas fazem é bem simples: contar histórias. Assim como Walt Disney, que criou seus parques temáticos para que os fãs pudessem consumir mais coisas do Mickey Mouse e da Branca de Neve, ações como a NBA House e a NFL in Brasa nos expõem a mais tempo e mais situações de envolvimento com o que amamos, com o que mexe com nossas emoções. Estas iniciativas têm sido muito importantes na expansão dessas marcas em territórios fora dos EUA e não seria diferente no Brasil. Entre 2018 e 2022, o número de fãs da NFL subiu 117% no país. A NBA acusou 50% de crescimento no país mesmo durante a pandemia. São números que sinalizam que este é um mercado ainda em expansão, longe de estar consolidado e que iniciativas como a destes eventos, de contar mais histórias sobre a liga, se tornam estratégicos”, afirma Bruno Maia, executivo de inovação no esporte e CEO da Feel The Match.

Segundo dados do IBOPE Repucom do ano passado, cerca de 45 milhões de brasileiros são fãs de basquete, além de ser o país - com exceção dos EUA - com mais assinantes do League Pass, pacote de assinatura da liga, e que cresceu mais de 50% nos últimos anos. As transmissões da NBA são ainda mais divididas em relação à NFL, com presença na TV paga (ESPN e SporTV), streaming (Amazon Prime Video, YouTube), TV aberta (Band) e o League Pass, ampliando o alcance da liga no país.

“Além de serem exemplos de inovação, as ligas americanas ilustram bem a importância desse fator no esporte, com a transformação de todo o ecossistema. O aumento da presença da NBA e da NFL no Brasil mostra o potencial de conexão das marcas de novas formas com o público, criando outras maneiras de gerar receitas através de ações inéditas e inovadoras”, afirma Carlos Henrique Nascimento, Head de Negócios do Arena Hub, principal centro de fomento à inovação em esporte, entretenimento e mídia na América Latina, que recentemente lançou o Movimento Inova Esporte.

Renê Salviano, CEO da Heatmap, entende que as ações têm sido aproveitadas de forma profissional e facilitado o consumo. “Os eventos são essenciais. São uma forma de engajar, de sentir, de viver o esporte. E se continuarem com o profissionalismo na produção e criação destas ações, como já temos visto, a tendência é que novos fãs surjam a cada passo dado. O que está acontecendo em 'pleno país do futebol' é de se parabenizar, porque sabemos das dificuldades que são encontradas quando se tem que captar ou produzir qualquer outro esporte que não seja o futebol masculino.