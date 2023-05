Com card de MMA, provocações e até cinturão em jogo, modalidade X1 de futebol agita o Nordeste

O diferencial do Brasil no futebol sempre foi o drible. Nos duelos mano a mano, o brasileiro é capaz de quebrar sólidos sistemas defensivos e desmontar reputações de renomados zagueiros. Um campeonato está fazendo muito sucesso no país justamente por extrair o que temos de melhor. O X1 Brazil Combate chega à Fortaleza no dia 26 de maio, no Centro de Formação Olímpica do Nordeste, com a disputa de um cinturão em jogo.

Como irá funcionar o jogo?

A partida é simples: confronto de um contra um, com o objetivo de passar por seu oponente e anotar o gol do outro lado. O campo é society e os dois competidores contam com um goleiro para evitar o pior. As partidas duram 15 minutos e até o VAR pode ser acionado.

“A modalidade X1 resgata a essência do futebol brasileiro, aquele da rua, da várzea. A X1 Brazil chega visando proporcionar uma excelente estrutura para craques de todas as regiões do país brilharem. Estamos preparando um grande evento para o dia 26 de maio em Fortaleza, com os principais confrontos da modalidade”, exalta Davi Oliveira, Gestor de Projetos da X1 Brazil.

Card semelhante ao MMA

Com um card semelhante ao que os fãs de MMA estão acostumados, o evento de Fortaleza terá cinco confrontos e dez craques em ação. Os três últimos jogos terão a transmissão da Cazé TV, do influenciador Casimiro Miguel, incluindo a disputa pelo cinturão, com o duelo entre Daniel Coringa e Kaká. Os dois já estão se provocando nas redes sociais e as torcidas de cada lado prometem lotar a arena.

Patrocinado pela Esportes da Sorte, o evento distribuirá R$ 140 mil em prêmios, sendo R$ 15 mil para os vencedores dos dois primeiros jogos, R$ 30 mil para os dois jogos do meio da grade e R$ 50 mil para o campeão, que defenderá o seu cinturão no próximo evento.