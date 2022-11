Com Benzema, França chega a seis baixas por lesão antes da Copa do Mundo; veja lista

A bruxa está solta na seleção da França. Neste sábado, a Federação anunciou que Karim Benzema, do Real Madrid, está cortado e não disputará a Copa do Mundo do Catar. Apesar de ter retomado os treinos coletivos com os companheiros, o atacante do Real Madrid voltou a sofrer uma lesão muscular e foi cortado pelo técnico Didier Deschamps. A lesão levará pelo menos três semanas de recuperação.

Benzema, na verdade, dá sequência a uma série de cortes da França, atual campeã mundial, antes mesmo de a bola rolar no Catar. Até aqui, foram seis por lesão no total, entre titulares, reservas de boa utilização pelo técnico Didier Deschamps, e alguns que dificilmente sairiam do banco. Veja a lista completa:

1. Karim Benzema

O corte mais recente. Benzema passou por exames neste sábado, no hospital Aspetar, clínica de excelência em Doha, e concluiu que o francês não teria condições de disputar a Copa do Mundo. Ele sofreu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda.

Vale lembrar que Benzema foi preservado nos últimos dias por não estar fisicamente 100%. Ao longo da temporada, o atacante tem tido problemas musculares com a camisa do Real Madrid. Desse modo, só participou de 12 dos 21 jogos dos merengues antes da paralisação para a Copa. A última partida do melhor do mundo aconteceu no dia 2 de novembro, na goleada sobre o Celtic, da Escócia, na Champions League.

2. Paul Pogba

Já era sabido que o meia Paul Pogba, da Juventus, que é titular absoluto na seleção francesa, ficaria de fora da lista de convocados por conta de uma lesão grave no joelho direito. O jogador está se recuperando da cirurgia e, portanto, não retornaria a tempo de disputar a Copa do Mundo. Aos 29 anos, Pogba deve retornar aos gramados somente em 2023.

3. N'Golo Kanté

O volante N'Golo Kanté é outro titular da França que está fora da Copa do Mundo do Catar. O jogador do Chelsea não se recuperou a tempo de uma lesão muscular e virou desfalque. O volante não joga desde agosto, devido a uma lesão no tendão da coxa direita. Sua última partida foi o empate por 2 a 2 do Chelsea contra o Tottenham em agosto, mantendo-o fora de ação até agora.

4. Presnel Kimpembe

Mais um titular lesionado. O zagueiro Kimpembe não disputará a Copa do Mundo do Catar porque não se recuperou de uma lesão no tendão de Aquiles. O corte foi decidido após reunião com a comissão técnica na apresentação da seleção francesa antes do Mundial. O próprio zagueiro manifestou-se, afirmando não poder "garantir um rendimento de 200%" para a Copa do Mundo.

5. Christopher Nkunku

Até Benzema, era o corte mais recente da seleção francesa. Nkunku abandonou a sessão de treinamento da França após uma dividida com o volante Camavinga durante a atividade. O jogador fez exames radiológicos que detectaram um entorse, que deixou o jogador fora de combate para o Mundial.

6. Mike Maignan

Um dos principais goleiros do futebol europeu na temporada, o goleiro Mike Maignan foi mais uma ausência. Titular da meta do Milan, o arqueiro campeão italiano teve lesão na panturrilha diagnosticada e não entrará mais em campo em 2022. Assim, não teria condições de ir para o Catar.