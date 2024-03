Com apendicite, Carlos Sainz será operado e desfalca a Ferrari no GP da Arábia Saudita

O piloto Carlos Sainz, da Ferrari, não irá participar do Grande Prêmio da Arábia Saudita, realizado neste fim de semana, no Circuito Corniche de Jidá. O espanhol de 29 anos foi diagnosticado com apendicite e terá que passar por uma cirurgia. Com isso, ele será substituído pelo piloto reserva Oliver Bearman, de 18 anos, que fará sua estreia na F1.

O britânico Oliver Bearman é um piloto da Prema da Fórmula 2, que chegou a conquistar a pole position da categoria nesta quinta-feira. No entanto, o jovem de 18 anos substituirá Carlos Sainz na corrida deste sábado, marcada para às 14h (de Brasília).

"Carlos Sainz foi diagnosticado com apendicite e precisará de cirurgia. A partir do TL3 e durante o resto deste fim de semana, ele será substituído pelo piloto reserva Oliver Bearman. Oliver, portanto, não participará mais desta rodada do Campeonato de F2. A família Ferrari deseja a Carlos uma rápida recuperação.", escreveu a Ferrari em comunicado.

Sainz havia relatado que não estava se sentindo bem no início da semana, o que o fez suspender seus compromissos com a mídia na última quarta-feira. O espanhol chegou a participar das duas sessões de treinos livres de quinta-feira, fazendo o sétimo tempo mais rápido no TL2, mas ainda relatou que não conseguiu chegar ao limite no carro depois de 24 horas “difíceis”.

Depois de uma bateria de exames, descobriu que o piloto da ferrari está com um problema no apêndice e, por conta da cirurgia, ficará de fora do resto do fim de semana na Arábia Saudita. Em seu lugar, Oliver Bearman assumirá as funções de piloto a partir do TL3 desta sexta-feira.